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今明轟雷雨！　下週鋒面再襲北台轉涼

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今、明(25、26日)兩天鋒面南移，中部以北、南部山區有雷雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(25、26日)兩天鋒面南移，中部以北、南部山區有雷雨發生機率，週日回溫，不過下週一又有另一波鋒面來襲，北台灣再轉涼。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(25、26日)兩天鋒面南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率(左圖)，北台明顯轉涼，南部氣溫略降；仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯)發生的機率。

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今日各地區氣溫為：北部17至25度、中部20至29度、南部20至33度、東部18至31度。

▲▼下週一(28日)20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨。（圖／洩天機教室）

▲下週一(28日)20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨。（圖／洩天機教室）

下週(27)日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率。下週一(28日)另一鋒面快速移入、再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼。

下週二(29日)天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲；，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週三至週六(30至3日)各地晴時多雲，白天偏熱；不穩定度略降，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。下下週(4)日又有鋒面，天氣再變。愈近模式末期的模擬，不確定性愈大，應持續注意其最新的調整。

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