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大立光捲內線交易　中檢今發動搜索帶回9嫌疑人

▲▼ 。（圖／記者高兆麟攝）▲▼ 。（圖／記者高兆麟攝）

▲大立光疑發生內線交易。（圖／資料照，記者高兆麟攝）

記者白珈陽／台中報導

光學大廠大立光（3008）今天（25日）疑因涉嫌內線交易遭台中地檢署搜索，台中地檢署稍早發布消息指出，中檢特殊經濟犯罪防制專組今天兵分多路，帶回大立光相關犯罪嫌疑人9人、證人1名到案說明，目前仍在訊問中；大立光也發布重訊指出，公司是以第三身份配合調查，本次調查與公司無涉，對業務及財務不造成影響。

台中地檢署指出，去年9月經法務部調查局北市調查處報請指揮，偵辦上市大立光公司員工涉嫌內線交易案件，由特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮偵辦，今天指揮台北市調查處，持法院核發搜索票搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，通知犯罪嫌疑人9人、證人1人到案說明，相關涉案人接受訊問中。

台中地檢署表示，本案是大立光公司在2021年於公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息明確後、至消息公開前的禁止交易期間，違法進行股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪嫌，相關案情尚在釐清中。

另外，大立光表示，今天下午法務部調查局到公司執行搜索調查，大立光是以第三方身份配合調查，因本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

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