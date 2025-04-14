協禧電機內線交易案董座沒事　胞姊偷跑買股獲利294萬被起訴

▲協禧電機董事長黃瑞益曾因涉內線交易案遭約談，如今因罪嫌不足獲得不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司協禧電機(3017)日前爆發內線交易弊端，董事長黃瑞益等親友遭搜索約談，經檢察官調查分析後，認為黃瑞益涉案罪嫌不足，14日處分不起訴，但與黃瑞益共同投資經營的姊姊黃彩雲，因涉嫌在2020年公司實施庫藏股利多訊息前偷跑，買股獲利294萬餘元，被依違反《證交法》起訴。

協禧電機在2020年3月24日發布重大訊息，董事會決議，為激勵員工及提升員工向心力，要買回庫藏股，買回股份轉讓給員工，預計以10元到24元區間，從集中交易市場買回股分上限3億元，重訊公告後的3個營業日，協禧股票漲幅12.73%，同期同類股幅6.78%，櫃買指數漲幅5.49%。

檢調獲報，有協禧內部人涉嫌在重訊公告前進場，經分析後，在2024年10月發動搜索約談，董事長黃瑞益與妻子等親友、員工15人被檢察官訊問後，分別獲得交保候傳。

北檢調查顯示，黃彩雲明知公司買回庫藏股的決定，將減少市場流通股短期供應量，提升每股營利，屬於利多消息，卻在當年3月初，與弟弟討論相關事項後，就開始進場買股，並在4月到7月間陸續賣出635張，不法獲利共294萬5683元。

至於黃瑞益等親人，雖與黃彩雲有共同資金作為股票交易使用，但根據查扣資料，無法確認黃瑞益與黃彩雲有對這次進場買賣的相關聯繫事證，雖然黃瑞益掌控的相關帳戶內有異常進出，但無法證明黃瑞益涉嫌犯罪，14名同案辦告都獲不起訴。