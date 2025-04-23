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鍾文智潛逃內幕！司機載離豪宅奔101大樓　躲監視盲區疑黑幫接應

▲▼鍾文智國中同學鄭畯中(左)涉嫌藏匿人犯，被檢察官諭令交保並接受科技監控。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾文智國中同學鄭畯中(左)涉嫌藏匿人犯，被檢察官諭令交保並接受科技監控。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

鮑魚聞人鍾文智因內線交易炒作TDR憑證獲利4億元遭判刑30年5月，法院3月12日宣判，鍾文智當天得知判決結果後就外出，台北地檢署當天指揮鍾文智居住地轄區的信義警方啟動防逃機制，警員到信義區松德路鍾文智豪宅住家查訪，卻發現鍾一早就搭計程車出門，下落不明，緊急調閱監視器追查鍾的行蹤。

▲檢警追查鍾文智潛逃案，搜索胞妹鍾文宜相關公司、姪女也擔任多家公司董事、特助。（圖／記者張君豪翻攝）
▲檢警追查鍾文智潛逃案，搜索胞妹鍾文宜相關公司、李姓姪女也擔任多家公司董事、特助。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，鍾文智當天從信義區松德路豪宅住處，搭妹妹鍾文宜聘請的司機開車，載他到台北101大樓，進入鍾文宜曾任董事的「泰兆資本國際投資公司」，疑似拿走自己早已收拾妥當的行李，然後站在101大樓前搭計程車，走信義快速道路前往石碇地區。

▲檢警追查鍾文智潛逃案，搜索胞妹鍾文宜相關公司、姪女也擔任多家公司董事、特助。（圖／記者張君豪翻攝）

緊接著鍾文智預先拜託自己最信任的屏東同鄉、前助理鄭畯中，開著鍾文宜公司所屬的銀色NISSAN公司車到石碇接應他，之後兩人往新北市平溪區十分方向前進，由於平溪聯外道路及十分地區監視器建置密度不高，檢警研判鄭男接應鍾文智逃亡前曾多次到該地點勘查，確定監視器有斷點後，選擇這條路線靠近港口搭船逃逸。

知情者透露：鍾文智雖經司法調查追訴，但過著相當優渥的生活，不僅出門有專車司機接送，位於松德路某華廈大樓9樓住處是雙併兩戶打通，室內面積超過百坪；檢警研判，鍾文智認為官司對他不利，早從今年初就拜託昔日同窗鄭畯中對外聯繫偷渡船東及逃亡管道。

▲檢警追查鍾文智潛逃案，搜索胞妹鍾文宜相關公司、姪女也擔任多家公司董事、特助。（圖／記者張君豪翻攝）

鄭畯中對尋找新北濱海地區監視器斷點路段熟門熟路，加上據傳鍾文智預料到院檢在他逃亡後會註銷他的旅行證件，鄭畯中疑似偷過黑幫管道幫鍾文智訂製菲律賓護照，以利後續逃亡海外藏匿。

對此，台北地檢署及信義警方均否認，加上鄭畯中在北海岸接應人、以及協助鍾文智搭船出境的船東仍在追緝，檢警不排除有黑幫在幕後以高價「一條龍」承接鍾文智偷渡逃亡行動，目前正循線深入追查。

檢警23日持拘搜兩票到鍾文宜住家及公司搜索，並拘提鍾文宜及其女兒李佩蓁、鍾的前助理鄭畯中、游姓員工等4人到案，釐清鍾文智逃亡路線與去向，其中鄭畯中因涉藏匿人犯罪嫌重大，訊後諭令交保50萬元，鍾文宜、李佩蓁以及游姓友人各交保3萬、5萬元。

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