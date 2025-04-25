防空洞前驚見他招手　台東警助迷路阿北回家

▲台東失智老翁獲救脫險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮一名88歲失智症長者，本月15日上午外出後失聯，家屬報警求助後，成功警分局新豐派出所即刻展開大規模搜尋。歷經近10小時的通力合作，最終在當日晚間於海濱地區尋獲長者，成功挽救其寶貴性命。

根據警方說明，當日早上9時30分，該名長者獨自出門散步後未返家，家屬多次聯繫無果後深感不安，擔心高齡長者因失智症狀及可能的低血糖、脫水問題陷入危險，遂於第一時間通報警方協尋。

新豐派出所獲報後立即依程序受理失蹤人口通報，並啟動緊急協尋機制，同時通知分局勤務指揮中心聯繫中華電信調閱基地台訊號位置，輔助掌握長者行蹤。警方亦調閱沿線監視器畫面，密切掌握動線。

新豐派出所所長張鴻昌與同仁分頭展開地毯式搜索，搜尋重點鎖定在成功漁港、海濱公園及其周邊區域。當晚約19時40分，張所長於防空洞附近發現一名民眾招手求救，隨即靠近查看，驚見失聯的老翁倒臥於成功鎮民富路45號對面斜坡崁處，當即通報救護車並協助送往台東醫院成功分院就醫。

經院方診治後確認長者並無生命危險，僅出現脫水及體力透支等症狀，目前情況穩定，家屬也對警方與熱心民眾的積極協助表達感謝。

成功分局長龔士哲表示，失智長者走失案件關乎人命，警方絕不掉以輕心，特別是在高溫環境下，老年人更容易因脫水或失溫導致危機。此次順利尋回長者，除警方緊急應對外，現場民眾及通報者的即時反應也發揮關鍵作用，特別致贈感謝狀及水果禮盒，向協助尋獲長者的蘇姓民眾表達誠摯謝意。

警方也呼籲，失智長者家庭可為親人配戴定位裝置或攜帶身分識別手環，以利走失時可快速辨識並尋獲。民眾若在社區中發現可疑迷途長者，請立即撥打110或前往派出所通報，齊心守護社區安全，讓關懷與防護落實在日常生活之中。