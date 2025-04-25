冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

▲假冒台東員警要求視訊筆錄，警方急提醒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局近日接獲多起民眾通報，指稱接到來電者自稱為「馬蘭派出所陳姓員警」，並以民眾涉嫌冒領榮民醫院管制藥品為由，要求接受「視訊筆錄」。經警方查證，該名陳姓員警早已調任他單位，近期也未偵辦任何相關案件，確認為詐騙集團冒充警方人員行騙的假訊息，提醒民眾注意。

台東分局指出，近期已有多位民眾收到類似電話，並打電話至警方查證。所幸目前並未造成實際財物損失，但仍顯示詐騙集團正以更具真實感的話術與假冒身份進行誘騙，手法層出不窮，民眾應提高警覺。

警方提醒，辦理筆錄等司法程序，絕不會透過視訊進行，更不會在電話中要求提供銀行帳號、個人密碼或匯款操作。若有需要協助調查，警方會以正式書面通知，要求當事人親自前往派出所或分局接受問詢。

台東分局強調，將持續與轄區內各社區、機關合作，加強反詐騙宣導與防護網絡建置，強化民眾辨識詐騙的能力。同時呼籲民眾，若接獲可疑電話、LINE帳號聯繫或接收到要求金錢操作的訊息，務必保持冷靜，切勿輕信。民眾可撥打165反詐騙專線或直接聯繫當地派出所查證，一旦察覺異常，立即檢舉可有效遏止詐騙擴散。

警方也提醒，詐騙集團常冒用政府單位或公務人員身份，以令人信服的方式包裝假訊息，民眾一旦配合將可能面臨財務損失。唯有持續提升防詐意識，才能共同守護個人與社區安全。