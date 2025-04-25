從錄音室到舞台！　台東青年族語與流行創作公開亮相

▲台東音樂工作坊展現青年創作能量。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一場融合流行創作與母語文化的音樂盛事即將在台東登場。由原音聚會所主辦的「2025原音聚會所音樂創作工作坊」即將於6月1日舉辦成果發表會，兩場主題式工作坊的學員將親自登台演出，呈現過去數月在錄音室中歷經創作、編曲、錄製等過程後完成的音樂作品，為青年聲音創作注入嶄新活力。

這次成果發表會命名為《原音聚會所：共鳴之地》，將在台東市原音聚會所（鐵花路82號）舉行。活動將展演工作坊中的兩大主軸成果，包含流行音樂創作以及首次嘗試的族語應援歌曲創作，內容橫跨科技音色製作與傳統語韻節奏，展現台東在地青年多元語境下的聲音實驗與文化創意。

原音聚會所自今年3月起陸續舉辦兩場音樂創作工作坊。第一場「流行音樂創作系列」於3月15、16日舉行，由音樂製作人鍾子揚（TeN）授課，帶領學員從主題設定、音色分析到旋律創作與實際錄音，全程於TTStudio聲音部落完成。參與者包括長濱國中及國立台東大學音樂系學生，過程中他們學習如何拆解音軌、運用合成器與錄音軟體，最終完成具備個人風格的原創作品。

第二場「族語應援音樂工作坊」於3月29、30日登場，則聚焦於族語與運動場域的結合。金曲獎得主、在地原住民音樂人蘇瓦那受邀擔任講師，帶領學員以族語創作具有節奏感與場邊氣氛的應援歌曲。此次課程特別加入知本國中原藝班學生，以語言、節奏與肢體動作轉化為聲響表達，並於錄音室完成錄製。學員從語彙蒐集、旋律設計到音軌編輯，全程參與製作，具體實踐族語音樂在當代表達中的可能性。

台東縣政府表示，這項創作培力計畫除了提升學員對音樂技術與聲音語感的掌握，也為族語文化開拓新的傳播形式。透過錄音與實作課程，參與者不僅學習創作技巧，更體驗到語言作為文化載體在當代生活中的延伸應用。未來原音聚會所也將持續規劃跨語言、跨媒介的創作平台，深化台東在地族群的文化參與與聲音能量。

本次發表活動開放民眾免費參與，期盼更多人能一同感受來自青年原創與文化根源的共鳴與活力。