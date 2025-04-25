再生能源不是夢！台東取經德國Feldheim 打造韌性能源系統

▲台東縣府借鏡德國Feldheim村自給自足經驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化台東在地能源政策的多元發展，並尋求國際再生能源治理的可行路徑，台東縣政府近日組團前往德國知名的Feldheim能源村實地考察。由縣長饒慶鈴親自率領，縣府團隊與多位鄉鎮市首長一同出訪，深入了解該村如何透過多元再生能源技術、社區共治機制與公私協力模式，實現能源自給、碳排減量與社會凝聚的永續目標。

Feldheim是位於德國東部的一座小型農村，常住人口僅約150人，卻被譽為全球能源自主與社區治理的典範。該村透過自建的太陽能、生質能與風力設施，並搭配高效率儲能與熱能系統，成功達成100%電力與熱能自給的里程碑。更關鍵的是，村內能源設施由社區集體擁有與營運，展現小規模社區也能主導並維持長期永續能源治理的實力。

根據縣府說法，此行除了實地觀摩Feldheim的能源基礎設施外，團隊也深入了解其能源管理制度、社區參與機制與與地方企業的合作模式。特別關注居民如何透過充分溝通與教育，建立對再生能源的信任感，進而達到以地方為核心的能源共治。

饒慶鈴指出，台東擁有多樣的地理條件與自然資源，特別是地熱、水力與農業廢棄物等，在能源轉型上具備發展在地分散式再生能源的潛力。縣府未來將持續推動小水力、地熱、生質能等綠能布局，並鼓勵在地業者結合農業、文化、觀光等特色，創造具台東辨識度的能源發展模式。

她強調，能源轉型不僅關乎技術選擇，更是一場深層的社會創新過程。台東的能源政策將以人本為核心，強化跨領域合作與公民參與，朝向兼具韌性、包容性與在地特色的治理體系邁進，讓永續成為台東發展的日常生活風景。

縣府也提到，隨著氣候變遷與能源議題日益受到全球關注，地方政府應扮演積極的領導與整合者角色。此次Feldheim之行，不僅為政策制定者提供了寶貴的實務觀點，也為台東在「部落共榮」、「產業共創」、「經濟共益」等策略方向上提供了重要的參考基礎，期望未來能持續深化台東「慢經濟」的永續內涵與地方韌性。