艾香迎端午！親子共赴池南玩節氣　體驗夏日香氣手作

▲▼活動將帶領親子利用夏日民俗植物，手作沐浴包與香草掛飾。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署轄屬池南自然教育中心將於5月24日舉辦「艾香迎端午」夏日親子自然體驗與手作活動，體驗從端午沐浴的傳統出發，結合草本香氛、民俗植物、五感體驗與沐浴儀式，在香氣中認識夏季自然生態，手作專屬於自己氣味的節氣沐浴包和香草掛飾，重新感受先民如何在夏日轉折之際，調節身心，共創夏日芬芳記憶！

還記得兒時端午節家裡掛艾草、取午時水煮香草的畫面嗎？邀請您與孩子一同重溫這份來自節氣的生活智慧！

花蓮分署分署長黃群策表示，為強化森林在永續發展中的核心角色，積極推動「森林多樣性服務」概念，且結合「森林療癒」的推廣，中心致力讓森林在守護生態平衡的同時，也成為全民身心健康的新支點。

森林不僅是自然資源的寶庫，更蘊含先民智慧與永續發展的契機，池南教育中心配合夏季重要的民間節慶「端午節」為主題，期盼藉由自然觀察與清香芬芳的夏日民俗植物手作沐浴包與香草掛飾，讓民眾在親近森林的同時也認識自然生態平衡的重要性，增進對自然的理解，與自然生態共好。





4月29日9點起開放線上報名，名額15組，適合4歲以上親子及一般民眾參與。親子組399元（1位孩童享1位家長免費陪同），含DIY材料1份與課程費，門票與停車費，交通須自理。

請至台灣山林悠遊網池南自然教育中心頁面線上報名https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=CN-D1405 ，首次使用報名系統者，須先註冊為會員。

相關活動可查詢池南自然教育中心臉書粉絲專頁，亦可電詢中心教育推廣組(03)864-1594#15。