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噁心狼父！帶娃到親子館　竟硬扯「陌生女童」褲看私處

▲桃園市某國中王姓代課教師於2022年7月間對未滿16歲國中女生徒手撫摸其胸部、大腿等私密處猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市1名父親帶小孩到親子館遊玩，竟趁機摸其他女童還猥褻下體。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

夠噁！北市尹姓男子帶孩子到親子樂園玩，期間竟不是陪小孩放電，而是趁1名13歲女童獨自攀爬遊具時，伸出狼爪狠摸臀部，還惡劣扯開褲頭偷看私處。女童嚇壞驚恐大哭，其母親報警處理。士林地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年。

這名狼父去年7月4日下午帶孩子去某間親子樂園，卻將目光鎖定一名素不相識的13歲女童，等對方在遊具上攀爬時，趁機從後方出手，伸手撫摸她的屁股得逞。他接著厚顏無恥地問：「可不可以摸妳屁股？」女童當場拒絕說「不行」，沒想到尹男竟再度出手摸臀，還當場拉開褲子和內褲，偷看她下體。

這一連串噁心舉動，全都被監視器錄下。女童當場嚇壞，跑去找媽媽哭訴，母女立即報警。警方調閱畫面，迅速鎖定尹姓男子並將其帶回，他坦承犯行，更辯稱「一時衝動」。

法官痛斥，尹男身為人父竟無恥伸狼爪，當著自己孩子的面，趁機侵犯素不相識年僅13歲的女童，犯案地點還是在充滿孩子歡笑聲的親子樂園。合議庭認，尹男明知對象是未滿14歲的少女，卻罔顧她尚未建立性自主觀念且特別需要保護，卻因一時性衝動做出強拉褲子、偷窺下體等變態行徑，不僅侵害女童身心，還可能造成長遠創傷，所為實屬不該，故依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年。

然而，尹男與其辯護律師請求緩刑，但合議庭認尹男雖坦承犯行、無前科，也與女童的父母達成30萬元的調解協議，但卻未按約在期限內付清，只先付了10萬元，剩下的20萬至今沒下文，根本談不上真誠悔過，基於這樣的情況，認為不適合不用服刑，需有反省悔過的必要，因此決定不給予緩刑。


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