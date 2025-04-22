2025「跑動金門」馬拉松開放報名　乘著夕陽微風享受秘境　

▲「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於22日晚上6點正式開放報名。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣政府偕觀光協會辦理2025跑動金門，活動運動結合觀光、文化與美景的全新盛會，並強調將帶領參與跑者跑進秘境・遇見夕陽！「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於2025年4月22日（星期二）晚上6點正式開放報名，8月9日開跑！活動由金門縣政府主辦，教育處精心規劃，並由金門縣觀光協會與金門酒廠熱情協辦，將為參與者帶來一場絕無僅有的金門夕陽跑體驗。

教育處孫麗琪表示，今年的賽道規劃別具巧思，不僅結合了金門地區的自然與文化景點，賽道上更首次納入南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像等地標，沿途能感受到金門東岸夕陽西下時的徐徐微風，讓跑者能乘著夕陽微風奔馳於金門的秘境間，絕對是一大享受！」賽事設有10.6公里路跑組與6.4公里休閒組，適合各年齡層與喜愛跑步的各地民眾參加，在金門海岸的綠意步道；夕陽染紅天際的時刻，跑向健康快樂、感動與成就的終點。

金門縣觀光協會理事長周子傑指出，這場活動不只是一次運動賽事，更是金門在地風情的絕佳展現。他說：「古言常道，道生一，一生二，二生三，三生無數；跑動金門已是我們金門具代表性的品牌形象，這次足足有22家企業跟在地特產支持，如果沒有他們的支持，我們就沒有這多的彩品，在這邊誠心感謝大家。我們的活動是休閒健康運動為主，但本次孫處長特別用心，為了要讓跑者們有儀式感，所以今年特別納入了晶片計時，讓一些專業的選手們，在參加活動的同時也能做些自我紀錄與挑戰，不過最主要還是希望，跑者們可以享受健康、享受摸彩、享受活動；讓跑者感受到的不只是汗水與速度，而是用腳步去觸碰金門土地的溫度。」

周子傑強調，這次彩品比上次更豐富充足，活動最大獎為價值新臺幣7萬元的重型機車1部，並表示：「活動當天現場我們準備了10項大獎，等大家來參與活動享受摸彩樂趣，我相信，參賽者中每5位就會有一位摸得彩品，期待能透過運動觀光活動來讓大家共享喜悅，此外，活動現場將設有金門特色美食市集與文創攤位，跑者每名都有50元園遊券可使用；賽道上會準備本縣在地特色補給品，絕對能帶給大家滿滿的驚喜與歡樂，希望大家呼朋引伴，一起來金門縣參加2025跑動金門，讓夏天過得精采萬分。



金門酒廠經理陳緯仁表示，這活動至今已邁入三年，金門的美是不分晝夜地，白天有白天的風采，夜晚有夜晚的繽紛，這個夕陽跑活動，傍晚時夕陽西下，讓跑者用腳步來丈量金門的土地；用汗水來見證金門的浪漫，每年有這麼多人參與，歸功於縣府及協會之間的努力，金酒以往對於縣府的支持及民間團體舉辦優質活動的大力支持，這次也會竭盡全力支援，這也是金酒公司對金門這塊土地的社會責任。