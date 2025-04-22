　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025「跑動金門」馬拉松開放報名　乘著夕陽微風享受秘境　

▲▼ 2025跑動金門秘境探索夕陽跑 乘著夕陽微風享受金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於22日晚上6點正式開放報名。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣政府偕觀光協會辦理2025跑動金門，活動運動結合觀光、文化與美景的全新盛會，並強調將帶領參與跑者跑進秘境・遇見夕陽！「2025跑動金門秘境探索夕陽跑」將於2025年4月22日（星期二）晚上6點正式開放報名，8月9日開跑！活動由金門縣政府主辦，教育處精心規劃，並由金門縣觀光協會與金門酒廠熱情協辦，將為參與者帶來一場絕無僅有的金門夕陽跑體驗。

▲▼ 2025跑動金門秘境探索夕陽跑 乘著夕陽微風享受金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

教育處孫麗琪表示，今年的賽道規劃別具巧思，不僅結合了金門地區的自然與文化景點，賽道上更首次納入南石滬公園、峰上村天后宮及媽祖雕像等地標，沿途能感受到金門東岸夕陽西下時的徐徐微風，讓跑者能乘著夕陽微風奔馳於金門的秘境間，絕對是一大享受！」賽事設有10.6公里路跑組與6.4公里休閒組，適合各年齡層與喜愛跑步的各地民眾參加，在金門海岸的綠意步道；夕陽染紅天際的時刻，跑向健康快樂、感動與成就的終點。

▲▼ 2025跑動金門秘境探索夕陽跑 乘著夕陽微風享受金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣觀光協會理事長周子傑指出，這場活動不只是一次運動賽事，更是金門在地風情的絕佳展現。他說：「古言常道，道生一，一生二，二生三，三生無數；跑動金門已是我們金門具代表性的品牌形象，這次足足有22家企業跟在地特產支持，如果沒有他們的支持，我們就沒有這多的彩品，在這邊誠心感謝大家。我們的活動是休閒健康運動為主，但本次孫處長特別用心，為了要讓跑者們有儀式感，所以今年特別納入了晶片計時，讓一些專業的選手們，在參加活動的同時也能做些自我紀錄與挑戰，不過最主要還是希望，跑者們可以享受健康、享受摸彩、享受活動；讓跑者感受到的不只是汗水與速度，而是用腳步去觸碰金門土地的溫度。」

▲▼ 2025跑動金門秘境探索夕陽跑 乘著夕陽微風享受金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

周子傑強調，這次彩品比上次更豐富充足，活動最大獎為價值新臺幣7萬元的重型機車1部，並表示：「活動當天現場我們準備了10項大獎，等大家來參與活動享受摸彩樂趣，我相信，參賽者中每5位就會有一位摸得彩品，期待能透過運動觀光活動來讓大家共享喜悅，此外，活動現場將設有金門特色美食市集與文創攤位，跑者每名都有50元園遊券可使用；賽道上會準備本縣在地特色補給品，絕對能帶給大家滿滿的驚喜與歡樂，希望大家呼朋引伴，一起來金門縣參加2025跑動金門，讓夏天過得精采萬分。

金門酒廠經理陳緯仁表示，這活動至今已邁入三年，金門的美是不分晝夜地，白天有白天的風采，夜晚有夜晚的繽紛，這個夕陽跑活動，傍晚時夕陽西下，讓跑者用腳步來丈量金門的土地；用汗水來見證金門的浪漫，每年有這麼多人參與，歸功於縣府及協會之間的努力，金酒以往對於縣府的支持及民間團體舉辦優質活動的大力支持，這次也會竭盡全力支援，這也是金酒公司對金門這塊土地的社會責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押
快訊／鮑魚大亨棄億元交保潛逃　鍾文智胞妹4人涉暗助遭拘提
不只賣衣服！UNIQLO「隱藏版服務」一票人不知
快訊／高雄巨蛋商圈驚見男屍！住飯店2天躺床上亡
破大洞！緬甸強震「地裂逾500公里」深不見底
快訊／羈押罷綠連署2連敗！檢聲押被交保　抗告又遭駁回
快訊／3匪強押1男帶往深坑山區　警一路追捕開轟抓人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為地球找解方！　台南虎山實小獲選2025永續教科書行動評選

建構「全人、全程、全家」護偏鄉　草嶺樟湖照護加值方案啟動

迎接五一勞動節！　台南「幸福五月天 快樂勞動讚」登場

古坑「華南村石梯田書屋」　勇奪芬蘭ADA設計大獎銅獎

科技與守護並進！　台東榮膺海洋環境管理最高榮譽

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

影響居民作息+發展受阻！20里長遞連署書反對台南南山公墓保留

2025「跑動金門」馬拉松開放報名　乘著夕陽微風享受秘境　

詐騙無孔不入！花蓮男墜臉書投資陷阱　警跨區逮車手頭與共犯

太空種子變校園教材　土坂孩子親手播下希望紅藜

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

【泰格與雪兒】太簡了吧

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

為地球找解方！　台南虎山實小獲選2025永續教科書行動評選

建構「全人、全程、全家」護偏鄉　草嶺樟湖照護加值方案啟動

迎接五一勞動節！　台南「幸福五月天 快樂勞動讚」登場

古坑「華南村石梯田書屋」　勇奪芬蘭ADA設計大獎銅獎

科技與守護並進！　台東榮膺海洋環境管理最高榮譽

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

影響居民作息+發展受阻！20里長遞連署書反對台南南山公墓保留

2025「跑動金門」馬拉松開放報名　乘著夕陽微風享受秘境　

詐騙無孔不入！花蓮男墜臉書投資陷阱　警跨區逮車手頭與共犯

太空種子變校園教材　土坂孩子親手播下希望紅藜

《單身即地獄3》李鎮錫證實想來台開咖啡廳　最愛美食公開、一周5次健身

金秀賢韓粉、海外粉聯合硬起來！「聘律師怒告惡評」護主：絕不寬恕

IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了

快訊／鮑魚大亨棄億元交保潛逃　鍾文智胞妹4人涉暗助遭拘提

深化戰場經營　蘭指部戰備偵巡出動CM34裝步戰鬥車

國小軟聯／投打俱佳助敦化完封東園　棒羽雙棲林睿說出真心話

超強律師團讓法官點頭！虐死剴剴惡保母姊妹　獲「屏風陣」護駕還押

天殘突離世「凱莉代打上場」　主辦宣布調整4演出：將新增紀念活動

國小軟聯／全能型陳宥臣救援勝　屏東載興闖進32強創隊史紀錄

柚子同學來了！桌球國手高承睿大巨蛋開球　桃猿攜手乖乖送進場禮

台中母載44歲兒半夜急診　剩1公里他「癱軟摔車」搶救不治！

地方熱門新聞

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工

台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌為觀光注入新能量

台中車站街友倒地睡、垃圾滿地挨轟　社會局：會加強宣導

公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計

國民奶奶譚艾珍永康現身說法揭詐騙陷阱！

300萬元補助開放申請　台東縣府推動永續觀光

江蕙攜手全聯捐醫療設備助新營醫院提升急救照護量能

連10年挺白沙屯媽祖進香台塩首推粉紅超跑聯名水登場

打造東岸市政新都心 基隆新市政大樓公辦都更案啟動招商

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

疑酒駕自撞翻覆女駕駛撞樹卡水溝車內2人送醫

全齡社宅啟動！蘆洲公有停車場開工

台南市府南島路左轉中華西路易碰撞安全島應改善

更多熱門

相關新聞

公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計

公告封死傳統出海口　漁民質疑國有地處分侵害生計

財政部國有財產署北區分署金馬辦事處於中華民國114年4月8日公告，指出烈嶼鄉紅山測段318-2地號國有土地，禁止未經許可停泊漁筏，違者將依刑法第320條第2項「竊佔罪」處理，並限行為人於4月30日前自行清除地上物，否則將由辦事處研議後續處置，包括移送法辦及追收不當得利。

2025逗點集團公益路跑　千人跑出教育新想像

2025逗點集團公益路跑　千人跑出教育新想像

霧鎖金門2天影響34航班　民航局今協調加班機助上百人返台

霧鎖金門2天影響34航班　民航局今協調加班機助上百人返台

金門汽車保養廠旁小貨車起火！消防5分鐘撲滅

金門汽車保養廠旁小貨車起火！消防5分鐘撲滅

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

滯留金門旅客排不到機位！拍桌喊：我要回家

關鍵字：

金門路跑觀光活動夕陽跑體驗

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面