小小消防員出動！台南福佑幼稚園防災體驗地震模擬+火場逃生全學會

▲麻豆福佑幼稚園小朋友到消防隊體驗地震模擬與火災逃生演練，從小建立防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

地震一來該怎麼辦？火場逃生怎麼走？為了讓小朋友從小建立防災意識，台南市麻豆福佑幼稚園23日上午在師長帶領下，前往台南市消防局第二大隊麻豆分隊，參與一場生動有趣的消防防災體驗活動，現場除了有地震模擬與火災逃生實作，小朋友還學會如何「趴下、掩護、穩住」，面對災害更能冷靜應對。

消防人員指出，近期地震頻繁，活動中特別針對地震應變進行實地演練與說明，孩子們戴上安全帽進入地震模擬車，透過「親身感受」，學習在搖晃時如何就地避難；另一項火災逃生體驗，則讓小朋友在模擬濃煙環境中低姿匍匐前進，練習緊急撤離路線。

不僅如此，消防人員也向師生宣導家庭常見的炊事火災預防知識，提醒家中應裝設住宅用火災警報器，並選用具熄火安全裝置或異常斷電功能的爐具，提升居家防火安全。

消防局長李明峯表示，市府持續推動「安全大台南」政策，透過這類寓教於樂的活動，讓防災教育從小紮根，是守護孩子與家庭安全最重要的一步。

第二大隊大隊長王騰毅也說，孩子透過實際體驗了解火源危險性，有助於落實「小孩勿玩火」觀念，防患未然，守住全家性命財產安全。