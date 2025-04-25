花蓮全民防衛動員演習！首次無腳本推演　考驗應變力

▲▼花蓮縣政府辦理全民防衛動員演習，由縣長徐榛蔚擔任指揮官。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府24日辦理花蓮縣2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習，由縣長徐榛蔚擔任指揮官，並由行政院政務委員季連成、國防部全動署處長沈威志，以及國安會、農業部與花防部等中央單位率行政院動員會報，另有來自美國等國際專家與會，共同交流。

縣長徐榛蔚指出，本次演習是花蓮首次、也是全國首場大規模演練，更首次採用無腳本兵棋推演，期盼藉此強化地方與中央的協作能力，提升全民防衛與災害應變韌性。花蓮天然災害複合性風險高，對外交通及防災應變尤為重要，並強調此次演習結合過往經驗，提升跨單位、跨層級、緊急應變能力。

▲▼兵棋推演驗證各參演單位臨場制變能力。

上午兵棋推演於花蓮縣消防局災害應變中心舉行，為驗證各參演單位臨場制變能力，首次採無腳本兵棋推演，重點置於戰時各項災害搶救作為，由行政院動員會報評核官發布想定情境，現場以抽籤選出輔助狀況，並於限時內報告處置內容，推演過程緊湊逼真，真實呈現縣府團隊指揮調度、民物力動員整合應變能力。

本次演習有別於過去、更強調平時整備，下午綜合實作演練情境包含民生必需品配售、救濟站、急救站開設及資訊安全防護等，分別於花蓮市進豐園區、花蓮市衛生所及縣立化仁國中等地進行實地演練。

▲▼綜合實作演練包含民生必需品配售、救濟站、急救站開設及資訊安全防護等。

出席之中央指導單位另包括，農業部政務次長黃昭欽、國家安全會議副秘書長劉得金、林飛帆、花防部指揮官劉暐欣以及各中央部會訪評委員等。

花蓮縣政府強調，將持續加強落實縣內人力、民力及固定設施等資源盤點及維護，結合公民營單位力量，透過演習驗證與調整處置作為，以確保縣民在真正戰時來臨能獲最即時、有效的保護。