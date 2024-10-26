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預防大車拋錨癱瘓淡水交通！　警分局啟動調撥強化應變力

▲▼ 預防大車故障會癱瘓淡水交通，警分局實施調撥車道演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 預防大車故障會癱瘓淡水交通，警分局實施調撥車道演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區今年8月23日傍晚發生一起大型吊車拋錨事件，導致通往淡水方向車流嚴重回堵。為避免類似情況重演，新北市議員鄭宇恩於9月11日召集相關單位研商應變方案，並決議建立調撥車道啟用標準作業流程（SOP）。淡水警分局於昨晚進行調撥車道SOP演練，訓練員警快速啟動調撥車道的應變能力。

據了解，60歲的陳姓男子於8月23日傍晚5時20分駕駛一輛重達100噸的吊車，前往淡水區沙崙工地執行吊掛任務。行經中正東路二段時，疑因排檔故障導致吊車拋錨，佔用外側車道，嚴重影響往淡水方向的交通，使八里、五股及台北市通往淡水的車流全面壅塞。

經此事件後，新北市議員鄭宇恩於9月11日特別召集多單位會議，決議由警察局根據壅塞情況或事故需求分段或全段啟用調撥車道，並配合交控中心號誌調整，協同台北市警局及新北蘆洲分局加強交通疏導。

昨晚，淡水警分局從晚上9時16分起至10時50分，進行一場模擬吊車拋錨的調撥車道SOP演練。演練內容涵蓋車輛故障排除、交通疏導、交控中心號誌控制以及調用16噸吊車進行拖吊，確保調撥車道的啟動流程完善無誤。

▲▼ 預防大車故障會癱瘓淡水交通，警分局實施調撥車道演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

此次演練管制範圍涵蓋淡水區的主要聯外道路，自中正東路二段、八勢一街起至民權路、民族路口止，全長約2.1公里，演練全程順利完成，未發生任何意外。淡水警分局特別提醒民眾，在調撥車道啟用時，應依照警方指揮行駛，並密切留意現場管制標示，確保行車安全並避免誤入調撥車道。

▲▼ 預防大車故障會癱瘓淡水交通，警分局實施調撥車道演練 。（圖／記者戴上容翻攝）

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