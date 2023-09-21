首惜廚師全國賽！考驗廚藝也比創意　花蓮食譜教案皆得獎

▲花蓮縣陳育瑋以食譜「春之秧悅」獲得惜食料理滿漢全惜獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續推廣惜食理念，由新北市醒吾科技大學舉辦「首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選活動」全國賽，花蓮縣陳育瑋選手以食譜「春之秧悅」獲得惜食料理滿漢全惜獎，林淑芳選手則以教案「呷飽了沒？----大家」榮獲特色教案獎殊榮，花蓮縣環境保護局除了恭賀，也期許每個人未來也能持續推廣惜食理念，將惜食理念及經驗跟更多民眾分享。

縣長徐榛蔚率縣府團隊積極推動低碳永續家園、淨零碳排等永續作為，推廣惜食不浪費，惜食不僅是一種美德，更是一種生活態度，近年環境部也致力於環境教育扎根，盼透過甄選優良作品推廣共同推動惜食環境教育工作，一起帶動社會大眾落實惜食行動，共同開創台灣料理新食代！

▲林淑芳選手則以教案「呷飽了沒？----大家」榮獲特色教案獎殊榮。

陳育瑋選手以作品「春之秧悅」是選用花蓮在地雞種，與花蓮原生小米與原生紅藜麥做搭配，包入雞肉之中再炙燒，佐以碗豆製作而成的碗豆醬緩解油膩，清爽的口感配上酥烤雞肉捲，以西式料理手法重新詮釋花蓮原住民風味飲食，創作出美味且具惜食理念的料理。

▲今年環境部首度擴大辦理惜食料理與教案甄選，全國各縣市好手一同較勁。

惜食教案林淑芳選手則是以10大惜食行動加上SDGs2-「消除飢餓，實現糧食安全」為設計理念，推出教案「呷飽了沒？----大家」，以55歲至80歲的銀髮族作為主要推廣目標，希望藉由傳遞銀髮族群，並藉其在家中的影響力，從改變家庭的生活習慣開始進而推廣至社會，榮獲特色教案獎殊榮。

環保局表示，今年環境部首度擴大辦理惜食料理與教案甄選，花蓮縣選手在參賽過程與全國各縣市好手一同較勁，將惜食理念轉化為食譜或教案，不僅考驗參賽者的功力，也考驗創新的能力，期盼透過推廣惜食理念的過程與價值，落實淨零綠生活，共同創造「永續新食代」。