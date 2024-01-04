　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

與國際救災接軌！花蓮特搜大隊參加分級認證　接受高壓力考驗

▲▼縣長徐榛蔚親自授旗並慰勉消防局特搜隊旗開順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚親自授旗並慰勉消防局特搜隊旗開順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣特種搜救隊將於1月6日至8日前赴消防署訓練中心參加中級搜救隊能力認證，希望與國際救災接軌及提升搜救技能與應變能力，4日在縣府大禮堂舉辦授旗典禮，縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁親自慰勉消防局特搜隊旗開順利。

縣長徐榛蔚表示，消防單位的建設和設備提升一直是縣府的施政重點，希望未來三年內將消防局的編制員額逐漸補上，並強化專業受訓與救援設備，讓每位消防隊員的身心負擔大幅減輕，未來從事救援工作能夠更加順利。

這次能力認證測驗是模擬南投發生地震災害，亟需花蓮縣特搜隊協助支援救災；從接獲災情報請局長同意前往救災後，特搜隊立即下達動員集結命令預計動員各式車輛15輛、人數55人（警消40人、義消10人、醫護3人、土木技師2人）。

▲▼縣長徐榛蔚親自授旗並慰勉消防局特搜隊旗開順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

特搜編組須於接獲動員命令2小時內至特搜大隊報到集結，並同步檢查出勤人員各式裝備是否齊全、護照等重要證件是否過期，並由專業醫護人員針對出勤同仁身心進行評估確保出勤人員健康；醫療組人員派員至慈濟醫院依MOU內容領取管制藥品、醫材及器械。

管理幕僚同時啟動針對災害現場各式資料進行蒐集工作，如建築倒塌類型、往後七日天氣狀況、是否為疫區、相關傳染疾病及現場交通、水電網路等民生設施受損情形等，擇定出勤車輛編組、訂定運輸路線並製作簡報跟所有出勤人員進行勤前教育確保每位出勤同仁能知悉各項資訊，消防署會特地派人至現場審查上述所有內容必須於2小時內完成。

▲▼縣長徐榛蔚親自授旗並慰勉消防局特搜隊旗開順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

待簡報完成後，人員整裝上車依訂定行車動線行駛前往竹山訓練基地（車程預計8小時），人員至當地政府報到針對城市救災進行演練；其中包含協助當地政府成立協調中心、管理組簡報及決策能力、搜救組科技搜索、物理搜索、現場關係人資訊掌握、鋼筋混泥土破壞（向上、水平、骯髒、乾淨）、原木切割、鋼板H鋼切割、繩索上拉下放斜降、木頭支撐（箱型、水平、門型、牆面及斜牆面等各類型支撐）等各項搜救能力審查，進行36小時不間斷人道救援演練，期間不僅僅要求各搜救隊員本身針對各項情境的搜救能力，熬夜長時間操作及高強度壓力更是對搜救隊員身心靈巨大的考驗。

花蓮縣消防局表示，消防署中級搜救隊的能力認證測驗一直以來都是搜救界的權威標準，通過該能力認證就可以排入國際人道救援輪值編組，與消防署及其他縣市共組台灣搜救隊前往國外救災，展現台灣外交軟實力。

ET快訊
明早「西半部11度」　下2波變天時間曝！
不是第一次！陽明交大開出「3張千萬發票」
快訊／整形名醫遭搜索！　約談4人到案
司馬中原晚年爆「差32歲父女戀」！兒斬桃花保住上億家產
國中校長酒駕自撞！午休就開喝釀禍
快訊／發票中1000萬　大學得主火速領走了！
威脅李善均蛇蠍女很有錢！富爸奔波找律師　暴怒女兒長相遭公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

近日東北季風挾帶境外污染　屏縣環保局提醒民眾做好自我防護

與國際救災接軌！花蓮特搜大隊參加分級認證　接受高壓力考驗

啟英高中頒發168萬獎助學金　張善政：感謝長期支持桃園學子！

一棒接一棒　台南雙語教育普及城市與偏鄉持續穩健推進

郭國文缺席公開辯論　陳昆和重申大台南六大主張

基隆緊急轉銜安置無縫接軌　邱佩琳：市立醫院預留4空床

王傳一攜手中埔分局宣導假檢警詐騙　喚起民眾反詐觀念

台南高分檢赴雲林選舉查察　檢察長朱家崎盼聯手打擊妨害投票

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

近日東北季風挾帶境外污染　屏縣環保局提醒民眾做好自我防護

與國際救災接軌！花蓮特搜大隊參加分級認證　接受高壓力考驗

啟英高中頒發168萬獎助學金　張善政：感謝長期支持桃園學子！

一棒接一棒　台南雙語教育普及城市與偏鄉持續穩健推進

郭國文缺席公開辯論　陳昆和重申大台南六大主張

基隆緊急轉銜安置無縫接軌　邱佩琳：市立醫院預留4空床

王傳一攜手中埔分局宣導假檢警詐騙　喚起民眾反詐觀念

台南高分檢赴雲林選舉查察　檢察長朱家崎盼聯手打擊妨害投票

銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

藍小雞不符參選資格　綠委「唯一對手」還喊：請賜票給其他優秀候選人

響應打詐！台電1月起電費提醒統一使用「111」短碼簡訊

理財周刊／2024開門黑！紅海危機日本地震斷鏈　AI應用何時變現

「10公斤胖貓」害3樓嚴重塌陷　喵奴笑翻：橘貓只能住一樓

理財周刊／大選後挑股秘笈　三大族群Q1爭靚

尷尬！新聞報到「親生爸貪汙受賄」　美主播急交棒給同事

迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

物流車被拒保！　桃園汽車貨運公會：恐讓貨運業經營陷困境

台鋼雄鷹談妥大聯盟資歷洋投　新洋砲有兩選項　

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

地方熱門新聞

「台南四百」提袋超吸睛

2人隨隊攀南三段無雙東峰失聯獲救

台南新營區復興路鹽酥雞店傳火警

體育女老師轉行當木工闖出一片天

南投縣衛生局呼籲民眾儘早接種新冠XBB疫苗

澎湖立委三搶一　藍綠交鋒

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

創意宣導、嚴格取締　坡地金育獎新北勇奪4獎

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

台南七股區反不當種電聯盟萬人連署達標

陳昆和重申大台南六大主張

八德區元旦升旗　千人齊唱國歌與愛國歌曲

吳欣盈屏東廟口開講　年輕夫妻寫支持卡片相贈

姚正玉問賴清德哭什麼？！陳亭妃顧黨意不顧民意！

更多熱門

相關新聞

科技男北漂「工作第1年存50萬」見房價絕望想躺平

科技男北漂「工作第1年存50萬」見房價絕望想躺平

台灣房價居高不下，對許多年輕人來說，買房已成奢望，倒不如躺平，一名剛踏入職場的男網友表示，在台北科技業工作，常態六日加班，壓力大，生活省吃儉用，住在小小的雅房，一年只存了50萬元，看了房價，頓時覺得自己很沒用，必須做10年才付得出房子的頭期款，崩潰喊「不想工作了」。

日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面

日本「魚町銀天街」大規模燃燒！　7.4萬人緊盯即時畫面

脹氣、便秘？身體5症狀應對方法

脹氣、便秘？身體5症狀應對方法

兒為救災殉職！分隊長父撫屍痛哭：我的小孩啊

兒為救災殉職！分隊長父撫屍痛哭：我的小孩啊

機車改裝排氣管要認證登記！明年元旦實施　違反最高罰5400元

機車改裝排氣管要認證登記！明年元旦實施　違反最高罰5400元

關鍵字：

國際救災接軌特搜分級認證壓力考驗

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面