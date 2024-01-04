與國際救災接軌！花蓮特搜大隊參加分級認證　接受高壓力考驗

▲縣長徐榛蔚親自授旗並慰勉消防局特搜隊旗開順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣特種搜救隊將於1月6日至8日前赴消防署訓練中心參加中級搜救隊能力認證，希望與國際救災接軌及提升搜救技能與應變能力，4日在縣府大禮堂舉辦授旗典禮，縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁親自慰勉消防局特搜隊旗開順利。

縣長徐榛蔚表示，消防單位的建設和設備提升一直是縣府的施政重點，希望未來三年內將消防局的編制員額逐漸補上，並強化專業受訓與救援設備，讓每位消防隊員的身心負擔大幅減輕，未來從事救援工作能夠更加順利。

這次能力認證測驗是模擬南投發生地震災害，亟需花蓮縣特搜隊協助支援救災；從接獲災情報請局長同意前往救災後，特搜隊立即下達動員集結命令預計動員各式車輛15輛、人數55人（警消40人、義消10人、醫護3人、土木技師2人）。

特搜編組須於接獲動員命令2小時內至特搜大隊報到集結，並同步檢查出勤人員各式裝備是否齊全、護照等重要證件是否過期，並由專業醫護人員針對出勤同仁身心進行評估確保出勤人員健康；醫療組人員派員至慈濟醫院依MOU內容領取管制藥品、醫材及器械。

管理幕僚同時啟動針對災害現場各式資料進行蒐集工作，如建築倒塌類型、往後七日天氣狀況、是否為疫區、相關傳染疾病及現場交通、水電網路等民生設施受損情形等，擇定出勤車輛編組、訂定運輸路線並製作簡報跟所有出勤人員進行勤前教育確保每位出勤同仁能知悉各項資訊，消防署會特地派人至現場審查上述所有內容必須於2小時內完成。

待簡報完成後，人員整裝上車依訂定行車動線行駛前往竹山訓練基地（車程預計8小時），人員至當地政府報到針對城市救災進行演練；其中包含協助當地政府成立協調中心、管理組簡報及決策能力、搜救組科技搜索、物理搜索、現場關係人資訊掌握、鋼筋混泥土破壞（向上、水平、骯髒、乾淨）、原木切割、鋼板H鋼切割、繩索上拉下放斜降、木頭支撐（箱型、水平、門型、牆面及斜牆面等各類型支撐）等各項搜救能力審查，進行36小時不間斷人道救援演練，期間不僅僅要求各搜救隊員本身針對各項情境的搜救能力，熬夜長時間操作及高強度壓力更是對搜救隊員身心靈巨大的考驗。

花蓮縣消防局表示，消防署中級搜救隊的能力認證測驗一直以來都是搜救界的權威標準，通過該能力認證就可以排入國際人道救援輪值編組，與消防署及其他縣市共組台灣搜救隊前往國外救災，展現台灣外交軟實力。