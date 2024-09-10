中華醫大新生訓練CPR+AED大考驗　校園迎新烤肉、歌唱賽喜迎新鮮人

▲中華醫大新生訓練之夜舉辦迎新烤肉，校長孫逸民開心與新生分享烤全豬，新聲代校園歌唱比賽，為活動助興。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

開學前夕，中華醫事科技大學為歡迎新鮮人加入華醫大家庭，舉辦為期兩天的新生訓練活動，除了有校園迎新烤肉、新聲代歌唱大賽，更為每位新鮮人安排入學禮「CPR和AED急救操作」大考驗，展現醫護健康專業人才培育的特色。

為讓新生儘快熟悉校園，適應新生活及拉近彼此距離，中華醫大113學年度新生訓練安排豐富又多元的活動，除了參訪校園了解各行政單位承辦內容、導師與班生相見歡、健康促進活動及防疫、傳染疾病宣導、職業興趣職能診斷操作、防災防震演練、走讀台南古都文化之旅等，最特別的是循之有年的新生入學禮「CPR和AED急救操作」大考驗。2000餘位新生分成數個梯次，在衛生保健組專業護理師的引導下，進行CPR和AED急救操作實際演練。

今年華醫新生CPR和AED急救操作的主題為「華醫盃-醫起救援、新手挑戰」，模擬有人在足球場上突然胸口痛倒地昏迷，如何在緊急時刻施予救護。包括孫逸民校長、主任秘書洪明權、和醫事、護理、民生三個學院院長都親自上場示範，與新生們一起完成CPR和AED急救操作演練。

護理系新生李婉瑜表示，雖然CPR、AED的操作是每位護理人的基本功，但這樣和師長及同學集體施作還是第一次，蠻新鮮有趣的。參與的新生們在施作完後儘管個個氣喘吁吁喊手痠，但覺得這樣的入學禮很特別也很有意思，華醫有很多和醫護、健康促進相關的科系，學會急救操作很重要。

而除了9月10日的分梯集體CPR急救操作考驗，歡喜迎接新鮮人加入華醫大家庭，9日的傍晚更在校園廣場舉辦迎新烤肉活動，校方準備了兩隻烤豬及各式烤肉用品，開放新生班導師和班生烤肉聯誼，提早歡度中秋佳節。此外，學務處學生活動發展組也推出華醫新聲代校園歌唱比賽，由各系推選歌唱好手參賽，發掘校園好聲音，並為新生迎新烤肉增添熱鬧氣氛。

孫逸民校長表示，中華醫大多數系科和醫事健康專業人才培育相關，所以新生訓練安排CPR和AED急救操作大考驗，期盼每位華醫的新鮮人在學習操作過程中，不僅學會正確的急救技術，也能體會救人的意義。而今年正好是台南建城400年，為了讓遠道前來台南讀書的新生體驗文化古都的魅力，新生訓練特別安排走讀台南古都文化之旅半日遊，期盼大家在學期間好好學習課業，也抽空認識台南、愛上台南。