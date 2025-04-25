國民黨動員5萬人426上凱道！　綠冷回：找的到活人為何要死人連署？

▲民進黨發言人吳崢、韓瑩。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委高達1923件死亡連署，多個國民黨部涉偽造文書、幽靈連署遭搜索。而藍白426將動員上凱道遊行抗議司法追殺，更聲稱將有超過5萬人上街頭。對此，民進黨今（25日）表示，國民黨說五萬人上凱道，相信活人率絕對是100％，但既然能找活人上凱道，為何找死人簽連署？上凱道戰獨裁完全是胡扯，台灣已是自由民主社會，任何政治活動都得到法律充分保障；國民黨企圖以政治力量攻擊司法，整個426集會的目的毫無任何正當性可言。

民進黨今召開「藍白破壞民主大集合 426挺違法？站作弊？」記者會，發言人吳崢表示，藍白號召支持者上凱道，更放話已經超過五萬人報名，但集會的目的非常荒謬。朱立倫說要戰獨裁，但國民黨透過台灣民主制度成為立法院第一大黨，近期又熱烈討論倒閣，現在又要舉辦公開的大型政治集會遊行，在在都彰顯了台灣是自由民主社會，政治活動得到法律充分保障，獨裁一說完全是胡扯，毫無根據。

吳崢表示，國民黨不斷指控司法不公、政治迫害，更令人非常困惑。國民黨彷彿巨嬰一般，攻擊抹煞第一線司法從業人員秉公執法的專業，無論是搜索、約談、開庭，國民黨都要聚眾抗議、包圍法院、干預司法辦案，阻撓杯葛任何的正當法律程序。難道國民黨是質疑所有的司法人員，包括核發搜索票的法官、羈押庭的法官甚至是高院發回更裁的法官，這些每一位獨立行使職權的法官都不中立、不專業嗎？

吳崢表示，國民黨聲稱號召超過五萬人上凱道，而藍營縣市長、民代卯起來拼人氣、比動員，盧秀燕的台中市稱有65輛遊覽車、高雄柯志恩稱有45輛遊覽車、南投縣長許淑華說有34輛遊覽車、台南謝龍介也說超過20輛遊覽車。國民黨宣布發起426集會至今不到一週，動員國民黨組織力量，輕易就喊出超過五萬人。然而諷刺的是，國民黨被司法調查的源頭，就是國民黨發起的罷免，一階連署中有大量死亡連署。

吳崢表示，國民黨說五萬人上凱道，他相信活人率絕對是100％。然而藍營發起的罷免行動全台各區一階人數加總，也就是將近五萬份；國民黨連署出全台共1923份死亡連署，換算成遊覽車也就50輛，國民黨隨隨便便發起組織動員就超過這個數字。因此更令人質疑，國民黨當初為何不願花力氣、遵照法律來找到活人連署？為何要違法抄名冊，進行組織性的偽造文書犯罪？

律師黃帝穎表示，實務上對於大量的死人連署，足認涉及抄名冊，是偽造文書的鐵證，因此各地地檢署檢察官發動偵察、打擊犯罪天經地義，不會有任何人因政黨關係而取得犯罪特權。國民黨聲稱涉偽造文書罪屬於輕罪，以此搜索或聲押有違比例原則，如此說法明顯是法盲，偽造文書案件是五年以下有期徒刑，且一罪一罰，嚴格說起來不是國民黨說的輕罪，且對於一般民眾偽造文書罪被告，檢察官與法官的判斷，是以是否有串證、滅證或再犯之虞，實務上也有許多偽造文書被告收押的案例。

發言人韓瑩表示，公民團體發起的罷免活動，志工在街頭巷尾公開設連署站，努力一張一張蒐集連署書，這些都凸顯公民團體提出的罷免遠比國民黨提出的更具正當性，但是近日罷免團體，蒐集連署過程中，已受到非常多的攻擊，不只是先前桃園罷團，各地罷團都受相當干擾，受到不理性的叫囂，民進黨在最後時刻，將延續挺公民護民主的行動，提供公民法律協助，也更呼籲在426活動時，如果是本黨支持者，就不要前往集會現場、接近凱道周邊，保持冷靜跟理性，以避免有心人士製造衝突場面。