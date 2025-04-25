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快訊／公共工程爆「底渣混凝土」低價高賣　預拌廠老闆遭聲押

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲尚昀企業負責人陳建曄涉嫌詐欺遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

預拌混凝土廠尚昀企業老闆陳建曄，涉嫌為了提高摻有「焚化再生料粒」的預拌混凝土售價，提供不實證明文書，賣給大台北地區公共工程承包業者使用，藉此詐得300多萬元，台北地檢署24日指揮調查局約談陳建曄到案後，依詐欺、偽造文書等罪嫌將陳建曄聲請羈押禁見。

政府為了解決焚化爐焚化底渣處理問題，推動底渣再利用，經過處理後產生的「焚化再生料粒」摻入混凝土，可用於建設公共工程，節省工程費用，但因環保、密合度等因素，摻有「焚化再生料粒」的混凝土使用範圍與流向皆受控管。

據了解，尚昀企業取得的「焚化再生料粒」來自於永盛公司處理過的內湖焚化爐底渣，售價比傳統混凝土低廉，尚昀企業老闆陳建曄卻涉嫌在2018到2019年間，提供不實文件，以較高的售價賣給工程包商，用來建設大台北地區道路、橋梁，累計賺取價差逾300萬元。

檢察官劉韋宏24日指揮調查局台北市調查處，會同環境部環境管理署北區環境管理中心人員支援，搜索尚昀企業、永盛公司2處，並通知陳建曄與相關證人7人到案查證，陳建曄經訊問後，因涉犯詐欺、偽造文書罪嫌重大，有勾串之虞，遭檢察官聲押禁見，其餘證人均請回。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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