韓國瑜響應426上凱道　綠黨團回「3把刀」：挺造假作弊令人驚訝

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，藍白426將上凱道遊行抗議司法追殺。立法院長韓國瑜今（25日）表示，呼籲所有台灣人民26日一起上凱道，台灣人最近腦袋上懸了三把刀，包含關稅刀、軍演刀跟罷免刀。對此，民進黨團回應，若「戰獨裁」的前提存在，根本難以在凱道有這樣的集會遊行，對關稅刀，籲請韓國瑜儘速審查特別條例與特別預算、對軍演刀，韓國瑜應該做的是議事中立，協助所有國安法案儘速審查、至於罷免刀，立委是選舉出來的，立法院要尊重人民權利的行使，不是沒收權利。

對於韓國瑜說法，民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜大動作針對時事談話，是為了在426遊行中刷存在感，426這場遊行已經成為國民黨人黨內權力焦慮、競逐的擂台戰，韓國瑜也不甘寂寞必須發表談話，426主題文不對題，民進黨團要反問韓國瑜，若「戰獨裁」的前提存在，根本難以在凱道有這樣的集會遊行。

吳思瑤指出，正因為台灣享有言論自由，所以在凱道才能暢所欲言，凱道不該淪為中國天安門廣場，這就可以證明，國民黨人要戰的獨裁是對岸的中國。呼籲韓國瑜不要成為「違法院長」，不該挺違法作弊、造假，「戰獨裁」的前提錯置了，而挺造假作弊，這實在讓人很吃驚。

至於韓國瑜所說的「三把刀」，吳思瑤表示，對關稅刀，籲請韓國瑜趕快協助立院朝野合作，儘速審查特別條例與特別預算；對軍演刀，韓國瑜應該做的是議事中立，協助所有國安法案儘速審查、順利通過，來對抗中國武力威脅。

吳思瑤提到，至於罷免刀，立委是選舉出來的，選舉、罷免都是珍貴的憲法賦權，立法院要尊重人民權利的行使，不是沒收權利，請韓國瑜好好思考。吳指出，最後以三把刀回送韓國瑜，他關切的刀應該是議事中立、不該挺違法造假，且應該支持人民罷免權利的行使，做好立法工作，不是讓立法院成為違法院，來挺造假、挺偽造文書。