預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

▲行政院中部聯合服務中心公告無經費更換濾心，將關閉飲水機。（圖／翻攝自Facebook／莊競程）

記者郭運興／台北報導

行政院中部聯合服務中心因預算遭刪99%業務費，只剩7萬業務費，2月才發出公告「所有業務恐面臨停擺」。而前立委、現任中辦執行長莊競程24日再貼新公告指出，「本中心尚無經費更換濾心，如有飲水疑慮請斟酌使用，顧慮同仁健康，5月1號起飲水機關閉使用」。他強調，這是一種霸凌跟侮辱，有人問濾芯很貴嗎？你以為是你家換濾心？公務機關預算可以隨便流用？請所有同仁看清楚，藍白絕對不會同情的。

莊競程貼出一張「行政院中部聯合服務中心公告」，內容提到，本中心目前尚無經費更換濾心，如有飲水疑慮請斟酌使用，顧慮同仁健康問題，自5月1號起飲水機關閉使用。

莊競程表示，對，這是行政院中辦目前的狀況之一，其實這是對所有公務同仁的一種霸凌跟侮辱！各位公務同仁們好好看清楚吧！

莊競程直言，有人問濾芯很貴嗎？請問你是公務員嗎？你知道公務體系怎麼用錢嗎？你以為是你家換濾心？ 連其他部會想幫忙都不能幫了，公務機關的預算以為可以隨便流用？

莊競程強調，中辦只有業務費可以用，所有的開銷都是業務費支出，業務費被砍到0，就是完全沒有預算可用，很難理解嗎？對，連這麼便宜的濾芯，中辦沒預算，其他部會就是無法支援，預算都不得流用懂嗎？

莊競程也回擊，藍白粉跟網軍就笑吧，所有公務同仁們絕對清楚公務機關被刪除預算到0的嚴重問題，不懂就繼續笑吧，就請所有公務同仁們看清楚，藍白他們絕對不會同情的。

此文一出，吸引27萬次瀏覽，部分網友則留言批評「管過預算或是辦過採購的都知道，買這濾心不難，同科目項下用途調整不難，你們這些上級高官才是把基層公務員當白癡」、「一個濾心多少錢啦，我給你好不好，扯預算不夠丟不丟臉」、「能不能不要再情緒勒索了」。

▼莊競程（左） 。（圖／記者李毓康攝）