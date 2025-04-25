倒閣後國會改選「藍白全民配票」！　謝龍介：不要怕民眾黨壯大　

▲中國國民黨立委謝龍介。(資料照／記者陳煥丞攝)

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，引來政壇熱議，對此，國民黨立委謝龍介今（25日）在廣播節目中表示，倒閣對民眾黨不利，是吃民眾黨豆腐，但國民黨要有氣度，若國會全面改選，可以發起全民配票，不要怕民眾黨壯大，而是一起合作，挑戰賴清德，將來藍白還可以共同執政，讓好的人才進到部會。

媒體人黃暐瀚在廣播節目《嗆新聞》詢問謝龍介，怎麼看蔣萬安提倒閣？謝龍介透露，他本來是反對的，後來因為民進黨一直挑釁，包括院長、總召，都表現出一副「有種就來，笑你們不敢」的態度。

謝龍介說明，倒閣的結果就是院長換人，這樣算民進黨挫敗，所以，憲法賦予總統解散國會的權力，解散國會就要全面改選，但是，總統沒有改選，連帶未來大選時程也會因此脫鉤。

謝龍介進一步說明，總統與立委選舉脫鉤後，對賴清德會比較有利，因此，他斷言，倒閣後賴清德會解散國會，畢竟民進黨現在已經是少數，根本沒有差，就算再掉三、四席，對賴清德來講也沒有差，對2028連任是有利的。

然而謝龍介也坦承，民眾黨不會支持「倒閣」，因為民眾黨的席次都是不分區立委，現在提倒閣就是要吃民眾黨的豆腐，等於破壞藍白合，破壞藍白合就是破壞2026和2028，必須要全面思考。

所以謝龍介指出，解方就是，黨對黨要去談，國民黨要讓一些選區給民眾黨，譬如，宜蘭、中正萬華等，南部也可「以戰養將」，民眾黨只要提，他都可以去輔選。

此外，謝龍介直言，倒閣以後，國民黨要有氣度，讓藍白各一半，發起全民公開配票，單數月出生的投給民眾黨，雙數月出生的投給國民黨，等於國民黨犧牲不分區的席次，藍白凝聚一起選，不一定會比現在少，民眾黨也一定拿8席以上。

最後謝龍介強調，不能怕民眾黨會壯大，國民黨難道可以單獨執政嗎？目前看來顯然不行，他指出，藍白合作將來就是要共同執政，好的人才都可以進到部會裡面，要用這種心態，設想台灣的未來，讓賴清德面臨挑戰。