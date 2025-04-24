快訊／台中台74線2車追撞「小貨車翻覆」駕駛受困

▲台74線24日晚間發生2車追撞事故。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）



記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中市太平區台74線約25.1公里處，24日晚間發生一起兩車追撞事故，其中一台小貨車翻覆。接獲報案後，中山分隊立即派遣消防車及救護車各一輛，人員7人，由分隊長歐顯孝帶隊前往搶救。

到場後，發現現場為自小客車與小貨車發生追撞，導致小貨車翻覆，駕駛受困車內。救援人員使用軍刀鋸破壞車體將駕駛救出。傷者為一名約46歲男性，經檢傷後無外傷且意識清楚，傷者表示拒絕送醫。救援人員完成現場處理後返隊。