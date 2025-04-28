朱立倫宣戰：國會520後提罷免、彈劾總統　一表看相關操作程序

▲國民黨主席朱立倫發動罷免賴清德行動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨26日剛在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會，宣布要在520後立法院將提出罷免賴清德總統。國民黨主席朱立倫今（28日）便臨時召開「罷免賴清德行動全國啟動，罷免賴清德『綠衛兵』立委」記者會，宣示全台藍民代投入罷免綠委連署，將列入黨考核，且不單是520當天開始國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落、地方要全面發動罷免賴清德運動，讓獨裁者知道最偉大的是台灣人民力量。

朱立倫痛批，賴清德進行大搜索、大扣押，自己本來提到剩下22天請賴清德團結台灣，放下屠刀，讓台灣回到和諧，為了大關稅時代努力，但是賴清德字典裡只有鬥，砍殺在野黨。在砍殺的同時，身邊這群「鷹犬」、「綠衛兵」，不但不知道民意何為，縱容賴清德，尤其是民進黨立委，「你有沒有知道你是民眾選出來的？民眾選出來希望台灣是安定，你們卻成為幫兇、鷹犬、綠衛兵」。

朱立倫強調，自己已經要求全台灣所有民代，立委、不分區立委、縣市議員、鄉鎮市民代表，大家共同團結努力，協助罷綠選區第二階段連署，跨區有跨區方式，在地一定要全力以赴，同時，也會把這次二階連署結果列入考核，公告給藍營支持者知道在地議員、民代努力成果，讓大家來見證，這會是罷免賴清德重要里程碑。

朱立倫也預告，不只520國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，都要全面發動各種方式罷免賴清德行動，讓賴清德知道最偉大的是人民力量。

▼總統與副總統罷免、彈劾程序對照表。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大)

此外，根據美麗島電子報最新民調，賴清德的執政滿意度首次呈現「死亡交叉」，以47.3％不滿意微幅領先47.1％滿意；賴清德信任度也暴跌8.1百分點，不信任則飆升6百分點。朱立倫對此指出，這個數字調查還是在426前，目前距離520剩下22天，賴清德還有反省機會，如果願意做中華民國總統，就要團結台灣、讓人民過好日子、讓民主自由成為驕傲，但如果是不斷割裂台灣、破壞生活和諧、消滅該有的民主自由，讓民眾生活在擔憂言論自由、行動自由跟各種集會自由的日子，相信賴的民調一定會愈來愈差。

