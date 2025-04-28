快訊／朱立倫下令罷免賴清德　全台藍民代罷綠委過二階列考核

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫26日於凱道集會時宣示，將在520發動罷免總統賴清德，遭綠營抨擊喊罷免總統根本是憲法上打假球。朱立倫今（28日）召開記者會指出，綠委們只會繼續縱容賴清德，才是真正該被罷免的！國民黨已經要求全台灣所有民意代表，立委包含不分區，各縣市議員、鄉鎮市民代表們，大家共同團結努力，協助罷綠選區第二階段連署，把這次二階連署結果列入考核公告，讓藍營支持者知道在地民代努力成果。

▲國民黨《罷免賴清德行動》全國啟動記者會，主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫感嘆，今天是很不幸的時刻，台灣民主進入黑暗期，民主應該有不同聲音，426超過25萬群眾站出來，不過賴清德不但不知道反省，反而生氣地說應該去天安門前抗議，賴清德已經忘了大家都是中華民國國民，「賴清德以後講到獨裁，我們就出機票錢讓他帶領青鳥去天安門抗議！這是什麼邏輯？根本不顧主權跟民眾！」

朱立倫指控，賴清德直接指揮檢調對在野黨犯罪辦到底，不管內政部長劉世芳稱他是首謀，還是針對全台灣罷綠的團體，各地進行大搜索、大扣押、大收押，這些都是人民看到的事實。

朱立倫痛批，賴清德字典裡只有鬥、砍殺在野黨，而身邊的鷹犬跟綠衛兵，已經不知道民意為何，只會繼續縱容賴清德，尤其是綠委們，民眾選出來讓台灣安定、團結、和平、民主、自由，今天卻成為幫兇，這才是真正該被罷免的，國民黨已經要求全台灣所有民意代表，立委包含不分區，各縣市議員、鄉鎮市民代表們，大家共同團結努力，協助罷綠選區第二案階段連署，把這次二階連署結果列入考核公告。

朱立倫強調，必須讓藍營支持者知道在地民代們的努力成果，這就是罷免賴清德非常重要的里程碑，民進黨每天都在嘲笑國民黨，賴清德更是躲在總統府內不敢面對民意，但當人民力量展現出來時，不單是520當天開始國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落、地方要全面發動罷免賴清德運動，讓獨裁者知道最偉大的是台灣人民力量、維護民主，賴清德不能用消滅在野黨當作一年來最大政績，因此國民黨全黨上下，也包含426的民眾，皆不必侷限於國民黨員、民眾黨員，只要堅持愛台灣，就要為民主自由站出來。

