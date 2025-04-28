與藍合作罷綠委？黃國昌：為護航而造謠的立委　非常多公民看不下去

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫今（28日）宣布，520啟動罷免總統賴清德，下令全黨民代、立委、不分區立委、縣鎮市民代表，共同協助罷綠選區的第二階段連署，且會將成果納入考核公告。面對會不會與藍合作罷免綠委？民眾黨主席黃國昌回應，「想要賴清德下台」已成非常多台灣人共同心聲，對於在立院自我降格成「執政團隊啦啦隊」，甚至是為護航而不惜大造謠的立委，相信非常多公民看不下去，大家會站出來有相應作為。

行政院長卓榮泰28日上午拜會民眾黨團，而身兼民眾黨團總召的黃國昌於會後召開記者會，副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委劉書彬一同參與。

針對罷免賴清德議題，朱立倫召開「罷免賴清德綠衛兵立委」記者會，跟先前黃國昌協助公民的「掃除綠衛兵」名稱相似，會不會覺得藍跟白靠攏，以及之後會不會與藍合作罷綠委？黃國昌回應，在政治上回應人民期待，才是最重要的事情，沒有必要談誰跟誰靠攏的問題，人民期待的不是在野陣營跟誰靠攏。

黃國昌提及，重要的是，目前台灣人民面對的是即將就任滿一年的賴政府，繳不出像樣成績單，執政成績蒼白無力，在台灣社會不斷製造衝突、仇恨，掩飾自己施政不力、執政無能，「面對這樣的政府，我必須老實說，民眾黨非常心痛，人民也非常非常心痛，這也是為什麼我會公開說『想要賴清德下台』已成為非常多台灣人民共同心聲。」

黃國昌指出，但現在面對的障礙是，賴清德顯然打算要硬幹到底，繳稅給政府的人民站出來跟政府抗議，結果賴卻叫這些人全去天安門，「這是哪門子邏輯？」但賴清德放完砲以後，面對社會的強烈抨擊，到目前為止都還沒站出來說清楚、講明白，「因為他（賴清德）被保護得好好的。」

黃國昌稱，民眾黨是在野黨，開記者會全程直播給大家問到飽，但賴清德拿台灣納稅人稅金，前後隨扈、特勤簇擁，無法靠近賴清德，也沒辦法問問題，「這是台灣的民主，這是台灣人犧牲奮鬥這麼久換來的民主，長這個樣子嗎？」

黃國昌說，至於接下來在掃除一些特定「綠衛兵」上，公民團體日前也在凱道擺攤了，「對於在立院裡專門護航、忘了自己是立委，把自己自我降格，不僅是『執政團隊啦啦隊』，甚至為護航執政團隊，不惜大造謠的立委，相信非常多公民朋友看不下去，大家都會站出來有相應作為」。