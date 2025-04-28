四叉貓曝426集會者「佔領台大醫院」！坐服務台、席地照全看傻

▲有民眾坐上服務台，讓人傻眼。（圖／翻攝自FB／四叉貓。劉宇（滾動））



記者鄺郁庭／綜合報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」。網紅四叉貓（劉宇）27日在臉書貼出集會當天的照片，稱遊行民眾疑似為了躲雨，「佔領」台大醫院內部。從照片可見，有多位民眾直接坐在服務台上，還有人蹲坐在走廊，畫面讓不少網友直嘆，「有夠沒水準的。」

四叉貓在粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」曝光3張照片，「這些照片是426當天，台大醫院內部被佔領的畫面」，備註說明「台大醫院在凱道旁邊，下雨天導致426參加者跑進來躲雨，畢竟遊覽車還沒開之前沒辦法回家…」

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從照片可見，醫院內一樓大廳除左側繳費處設有座椅供等待的民眾休息之外，並無其他供民眾坐下休息的設計，集會民眾索性坐上供民眾諮詢的服務台，還把溼溼的雨衣直接放在台面，部分民眾還進入服務台內坐在志工的位子上。

第二張照片則拍下大批民眾聚集在一樓戶外廣場上。最後一張照片中，許多人直接蹲坐在一樓大廳左側的咖啡廳前方、臨近洗手間的牆壁。看到照片後，許多人紛紛搖頭，「醫院內穿溼答答的雨衣？沒水準」、「坐在服務台上是怎樣？有夠沒水準的」、「就這樣把溼雨衣穿進來？」「還有國圖也被攻佔。」