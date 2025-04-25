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痘痘救星來了！「戰痘雷射」終結反覆發作　無副作用、隔天可上妝

▲痘痘救星來了！「戰痘雷射」終結反覆發作，無副作用、隔天可上妝。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

青春痘是多數人會遇過的肌膚狀況，選擇外用藥膏或口服藥物治療，可能會有副作用的困擾，甚至面臨反覆發作，如今，醫學美容提供最新解方，讓青春痘不再是臉上的未炸彈。

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼青春痘是多數人會遇過的肌膚狀況。（圖／記者姜國輝攝，下同）

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

璞之妍診所林品馨醫師指出，「痘痘主要成因，是因為肌膚底層的皮脂腺分泌過多的油脂，造成毛孔堵塞，裡面會有些細菌滋生，誘發發炎、紅腫，形成痘痘，日常生活的作息、熬夜、飲食習慣及氣候變化等等，這些都有可能影響皮脂腺的活性，導致痘痘不穩定反覆發作，若想要長期穩定肌膚狀況，從源頭的皮脂腺控制，就是蠻重要的關鍵。」

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

▲璞之妍診所林品馨醫師。

林品馨醫師也提到，「傳統痘痘的治療包括外用藥膏、口服抗生素、口服A酸等等，其中口服A酸確實能改善皮脂腺的分泌。但有些人會面臨停藥後痘痘又復發的問題，再加上口服藥物的副作用較多。目前已經有1726nm 戰痘雷射是能夠直達皮脂腺調控活性，從根本降低油脂分泌，有效減少痘痘復發。」

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼林品馨醫師指出，1726nm戰痘雷射能夠直達皮脂腺調控活性，從根本降低油脂分泌，有效減少痘痘復發。

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

戰痘雷射醫學教育與臨床國際資深總監Martin Kissinger說明，「戰痘雷射1726nm的獨家精準波長技術，是目前唯一可以深入皮脂腺，降低皮脂分泌，達到直接控油的效果。這項技術無痛、無副作用，不會影響周圍皮膚，適合不同膚質的人使用。」

▲▼AviClear戰痘雷射,Martin Kissinger , Senior Director, Medical Education and Clinical International, CUTERA。（圖／記者姜國輝攝）

▲戰痘雷射醫學教育與臨床國際資深總監Martin Kissinger。

林品馨醫師進一步說明，「戰痘雷射的治療流程非常簡單，透過『戰痘 333』療程，也就是3次治療、每次約30分鐘，3個月內見效，由根源治療皮脂腺，幫助患者達到長期穩定皮脂控制、穩定膚況。臨床追蹤效果可持續2年以上，無需長期依賴外用藥或口服藥，讓抗痘變得更輕鬆有效。」

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

▲戰痘雷射透過「戰痘 333」療程，由根源治療皮脂腺，幫助患者達到長期穩定皮脂控制、穩定膚況。

Martin Kissinger表示，「對病患來說，最值得期待的是，戰痘雷射治療三次後，高達93%的患者仍維持改善狀態。而且在治療兩年後仍維持效果，足以可見，戰痘雷射不僅治療當下的痘痘，也讓肌膚狀況回歸穩定，這對於長期受痘痘困擾的人來說，是一個相對穩定且長效的選擇。」

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

▲Martin Kissinger表示，「戰痘雷射治療三次後，高達93%的患者仍維持改善狀態」。

林品馨醫師說明，「戰痘雷射幾乎無副作用，少數患者在施打後，可能出現輕微的泛紅，或是皮膚敏感現象，但不會有傷口，通常在數小時內就會自然消退，隔天即可正常上妝。璞之妍診所持續與國際交流，替痘痘肌病患尋找更輕鬆、更便利的解方，關注全球最新的痘痘治療新趨勢，幫助患者擺脫痘痘困境，擁有更穩定、更健康的肌膚狀態。」

▲▼AviClear,戰痘雷射,璞之妍診所,林品馨醫師,青春痘。（圖／記者姜國輝攝）

▲戰痘雷射幾乎無副作用，隔天即可正常上妝。

Martin Kissinger透露，「過去，抗痘治療像是『救火』，獲得短暫控制後，皮脂腺仍活躍，青春痘隨時會長回來。且多數人開始想減少口服藥物的依賴，選擇更長效穩定膚況的治療方案，是未來肌膚治療的趨勢。戰痘雷射能從源頭管理皮脂腺，讓肌膚進入長期穩定狀態，達到『長效抗痘』的效果。」

隨著醫學科技的進步，長效穩定治療已成為趨勢，戰痘雷射技術顛覆了傳統抗痘方式，讓青春痘治療變得更高效、更輕鬆，重拾健康穩定的膚況。

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