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俄羅斯大學生若死當退學　被送上烏克蘭戰場才能「保住學籍」

▲▼俄軍指揮官太過依賴精銳部隊，在錯誤的戰術指導下，讓秘密特種部隊損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯持續擴大徵兵，祭出退學大學生「上戰場保學籍」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯烏拉爾聯邦（Ural Federal）斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk oblast）教育部近日在軍事委員的授意下，建議烏拉爾聯邦大學（UrFU）以「不予退學」為條件，「鼓勵」可能被死當退學的學生上前線，參加對烏克蘭的「特別軍事行動」，以換取持續擁有學籍。

根據《莫斯科時報》報導，斯維爾德洛夫斯克州軍事委員尤里·阿克塞諾夫上校向校方建議，應鼓勵無法承擔學業負擔（死當）、背負學業債務（學貸）或可能退學的學生與國防部簽訂合約。同意者，學校不予退學，還會給予「學術假」，讓這些學生在服役後恢復學業。

2024年，斯維爾德洛夫斯克地區未能完成莫斯科下達的前線徵兵計劃，成效僅達成25%，在烏拉爾聯邦區所有地區中排名墊底。為此，阿克肖諾夫向地方政府官員「宣戰」，要求將該計畫擴展到烏拉爾各大學，並強調這是為了執行總統普丁招募合約兵的「指示」。

阿克肖諾夫聲稱，這種做法在俄羅斯「多個地區」已經存在。

據統計，斯維爾德洛夫斯克州在對烏戰爭中損失人數位居前三名。截至4月7日，該地區已知有3,506 名士兵死亡。巴什基爾位居第一（陣亡軍人4,578人）。根據 BBC 俄語部和 Mediazona 根據公開數據計算，韃靼斯坦共和國位居第二，死亡人數為4,489人。

 
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