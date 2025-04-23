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美副總統范斯下通牒：俄烏再不達成協議　美國將撒手不管

▲▼ 美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國副總統范斯23日公開表示，如果烏克蘭和俄羅斯務必盡速達成和平協議，否則美國將撒手不管。這是川普政府在過去不到一週的時間內第二次發出警告。

綜合外媒報導，范斯正在印度為期4天的訪問，期間他受訪時提到，美國已向俄烏雙方提出一份非常明確的提案，現在輪到他們表示是否接受，或著美國就此撒手不管。

范斯表示，「真正停止殺戮的唯一方法，就是軍隊放下武器，凍結這一切，繼續建設一個更好的俄羅斯和更好的烏克蘭。」

范斯補充道，「我認為，現在是時候採取最後一步，甚至是最後一步之一了，也就是從廣義上講，我們要停止殺戮，我們要將領土界限凍結在接近今天的水平。」、「當然，這意味著烏克蘭和俄羅斯都必須放棄他們目前擁有的部分領土。」

根據美方上週提交給歐洲的一份提案概述，內容包括烏克蘭將被禁止加入北約，但有可能加入歐盟。另外，根據消息人士透露，這份提案還有：美國將承認克里米亞是俄羅斯的一部分，並「事實上承認」俄羅斯自2022年入侵以來佔領的大部分地區。

就在副總統發表上述言論的幾個小時前，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭不會承認俄羅斯 2014 年對克里米亞的佔領是合法的，並補充說，這樣做將違反烏克蘭憲法。他也表示，烏克蘭不能接受任何禁止加入北約的禁令。

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