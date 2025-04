寶爸被逮到！烏徵兵官「街頭持槍」逼入伍　民眾氣炸圍毆畫面曝

▲烏克蘭一名徵兵官疑似在街頭持槍進行強制徵兵,引發民怨,最終被民眾圍毆、落荒而逃。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)21日爆出一起引發眾怒的徵兵衝突,在網上瘋傳的影片顯示,一名為領土招募中心(TCC)徵兵官的男子,身穿制服在街頭以步槍恐嚇一名帶著孩童的男子,隨後遭路人群起圍毆制止,導致這名徵兵官落荒而逃。事件在網上曝光後迅速引發關注與爭議。

這段最初被發布於Telegram,隨後又被轉發至社群媒體X上的監視器畫面,發生於卡姆揚斯凱市(Kamianske)。影片顯示,領土招募中心的一名徵兵官日前在街頭持槍對準一名帶著孩子的男子,似乎正試圖進行強制徵召,場面一度陷入緊張。

The situation in Ukraine



A TCC worker with a machine gun threatened a man with a child, but got a beating from concerned citizens pic.twitter.com/XUYbQ10tc4