寶爸被逮到！烏徵兵官「街頭持槍」逼入伍　民眾氣炸圍毆畫面曝

▲烏克蘭一名徵兵官疑似在街頭持槍進行強制徵兵，引發民怨，最終被民眾圍毆、落荒而逃。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）21日爆出一起引發眾怒的徵兵衝突，在網上瘋傳的影片顯示，一名為領土招募中心（TCC）徵兵官的男子，身穿制服在街頭以步槍恐嚇一名帶著孩童的男子，隨後遭路人群起圍毆制止，導致這名徵兵官落荒而逃。事件在網上曝光後迅速引發關注與爭議。

這段最初被發布於Telegram，隨後又被轉發至社群媒體X上的監視器畫面，發生於卡姆揚斯凱市（Kamianske）。影片顯示，領土招募中心的一名徵兵官日前在街頭持槍對準一名帶著孩子的男子，似乎正試圖進行強制徵召，場面一度陷入緊張。

The situation in Ukraine



A TCC worker with a machine gun threatened a man with a child, but got a beating from concerned citizens pic.twitter.com/XUYbQ10tc4 — Just A Tweeter (@Just_A_Tweeter_) April 21, 2025

徵兵官的舉動引發了路人不滿，2名民眾隨後迅速上前介入，並與徵兵官發生肢體衝突，附近民眾也在聽到動靜後加入，一同制伏涉事徵兵官，而一開始被威脅的男子與孩童則趁亂迅速離開現場，持槍徵兵官則在街頭被多名民眾包圍、推擠與毆打，畫面激烈。

民眾的即時反應獲得網友讚賞，有人形容這是「公民反抗的具體表現」，也有人痛批政府以粗暴方式強徵民眾上戰場。雖然官方尚未對事件發表正式回應，但此次街頭暴力衝突與徵兵官濫權的畫面已引爆社會輿論；影片所呈現的情況也進一步凸顯烏克蘭徵兵制度掀起的爭議與民怨。