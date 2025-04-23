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國外家人想見最後一面　「遺體可搭客機」他嚇呆！關務署解答

▲▼桃機,桃園機場,出國。（圖／桃機公司提供）

▲只要遵守規定，遺體、骨灰可以入境台灣。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友與翻譯老師聊天，得知印尼家屬因宗教信仰，希望將亡者遺體運回印尼，費用約30萬到35萬台幣，讓他非常震驚，疑惑航空公司為何不告知旅客，與遺體共同搭乘飛機。對此，網友認為不必害怕，應該多些體諒，「那些都是別人最親愛的家人啊」。

有網友在Dcard發文，「我們會跟『遺體』一起搭飛機嗎？！」與移民署翻譯老師聊天，翻譯老師透露有印尼家屬因宗教信仰，想要見親人最後一面，希望將遺體運回印尼，費用約30萬到35萬台幣。翻譯老師坦言，已經幫忙接洽類似的案子很多次了，大部分的越南人都是在台灣火化，但也有少數會要求運回越南。

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他一聽非常震驚，質疑航空公司為何不告知乘客，與遺體共乘一架飛機，「而且在托運行李路上，也會被看見才對啊，請問航空公司真的會在載運旅客的航班上，載運遺體嗎？」

貼文曝光，網友透露「乘客不會被告知，但遺體是在不同倉，因為需要保冷設備等等一般會安置在貨倉」、「有的話也會在貨倉裡面，也不會跟妳的行李放在一起，有什麼好擔心的」。也有人表示應該多點體諒，「妳害怕同架班機上遺體，是某人思思念念想見到最後一面的家人，他們以後再也無法看到這位故人了，希望多一點體諒」。

針對大體、骨灰出入境的問題，財政部關務署說明，家屬隨身扶抱骨灰搭機入、出境，並無特殊規定，入境時可由「綠線檯」通關，如檢具死亡證明書及火化證明書供核，將有助通關檢查。

一般大體或骨灰若以貨運方式運回台灣，均需辦理通關手續，家屬可委託報關行報關或親自辦理報關，報關時應檢附家屬代表身分證影本、往生者護照及身分證件影本、火化證明或死亡證明書、空運提單等文件。另有少數航空公司規定，骨灰不得隨身攜帶入境，限定以貨運方式入境，行前請先向航空公司問明。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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