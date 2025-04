達美航空客機滑行突起火！引擎冒煙狂燒　乘客緊急滑梯逃生

▲達美航空客機起火。(圖/翻攝自YouTube)



記者張方瑀/綜合報導

美國達美航空(Delta Air Lines)一架預定飛往亞特蘭大(Atlanta)的客機,當地時間21日上午在佛州奧蘭多國際機場滑行準備起飛時,突然發生引擎起火意外,機上282名乘客緊急透過逃生滑梯疏散,所幸無人受傷。

綜合外媒報導,美國聯邦航空總署(FAA)指出,這架1213號班機於21日上午11時15分左右剛從登機門後推時,飛機尾部一側的主引擎突然冒出火焰,當下機組人員立刻啟動疏散程序。

奧蘭多機場(Orlando International Airport)發言人指出,火勢已順利撲滅,消防人員也迅速到場處理現場狀況。達美航空則透露,這架空中巴士A330機型航班,機上載有282名旅客、10名空服員與2名飛行員,當引擎排氣口冒出火焰時,所有人迅速從飛機上撤離,目前已全數返回航廈等候後續航班。

