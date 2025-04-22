達美航空客機滑行突起火！引擎冒煙狂燒　乘客緊急滑梯逃生

▲達美航空客機起火。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架預定飛往亞特蘭大（Atlanta）的客機，當地時間21日上午在佛州奧蘭多國際機場滑行準備起飛時，突然發生引擎起火意外，機上282名乘客緊急透過逃生滑梯疏散，所幸無人受傷。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，這架1213號班機於21日上午11時15分左右剛從登機門後推時，飛機尾部一側的主引擎突然冒出火焰，當下機組人員立刻啟動疏散程序。

奧蘭多機場（Orlando International Airport）發言人指出，火勢已順利撲滅，消防人員也迅速到場處理現場狀況。達美航空則透露，這架空中巴士A330機型航班，機上載有282名旅客、10名空服員與2名飛行員，當引擎排氣口冒出火焰時，所有人迅速從飛機上撤離，目前已全數返回航廈等候後續航班。

Passengers were forced to evacuate onto the tarmac after an engine on a Delta flight that was set to depart from Orlando, Florida caught fire.



Delta said the Atlanta-bound flight had 282 passengers on board and the fire was contained and extinguished. https://t.co/YJ0osZXSTK pic.twitter.com/Hht9RiQ5Uu — ABC News (@ABC) April 21, 2025

達美航空強調，公司已調派其他飛機協助旅客完成行程，並對乘客表達歉意，「我們非常感謝乘客在緊急情況下的冷靜配合，也為這段經歷致上最深歉意。安全永遠是我們的最高優先事項。」

FAA指出，將針對這起意外進行全面調查，達美航空的維修團隊也會檢查涉事飛機，以釐清起火原因。

事實上，這並非達美近來首度傳出飛安事件。今年2月，一架班機在加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson International Airport）因天候惡劣降落時翻覆，造成21人受傷。

另外在今年1月，另一班機在喬治亞州哈茨菲爾德－傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）起飛前緊急中止，約200人也同樣透過滑梯逃生，多人因此受傷。