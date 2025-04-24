西門町家樂福設「韓國旅客專屬收銀台」　人潮占3分之1深夜最夯

▲家樂福桂林店設置「韓國旅客專屬收銀結帳檯」。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

位於台北西門町的「家樂福桂林店」長期受到外國觀光客喜愛，特別是韓國旅客逐年倍數成長，還被當地社群列為「來台必逛」名單，尤其回飯店前還會血拼一趟，成為另類觀光景點。業者因此特別設立「韓國旅客專屬收銀結帳檯」，同時提供溝通協助。

▲家樂福與韓國知名旅行社「HANATOUR（哈拿多樂）」合作，在桂林店設立「韓國旅客專屬收銀結帳檯」。（圖／業者提供）

「家樂福桂林店」是西門町商圈唯一的大型量販店，24小時營業，相較其他分店約在晚上8到9點準備打烊，桂林店才是正忙碌的開始，尤其外國旅客結束一天行程後，回飯店還會再去一趟桂林店血拼，不論是買零食、宵夜或伴手禮，人潮一路到凌晨4點都還絡繹不絕。

▲▼家樂福桂林店曾調查來訪客人國籍，韓國旅客人數倍增。（圖／業者提供）



特別是韓國旅客，來客數占桂林店每日「3分之1」客潮，常常在結帳區出現排隊人潮。家樂福為了讓旅客購物更舒適便捷，特別與韓國知名旅行社「HANATOUR（哈拿多樂）」合作，在家樂福桂林店特別設立「韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯」，並提供結帳溝通協助。

▲▼家樂福桂林店設置「韓國旅客專屬收銀結帳檯」。（圖／業者提供）

此服務將於5月正式推出，因應韓國購物人潮，並且於結帳機檯附近設立熱購商品區，挑選長年深受韓國旅客喜愛的伴手禮、美食，像是：噶瑪蘭威士忌、台灣名產、新鮮分切水果、熟食等，提供一站購足的購物體驗。

▲「家樂福桂林店」觀光客倍增。（圖／業者提供）

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▲家樂福多項保養清潔品買1送1。（圖／記者林育綾攝）

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