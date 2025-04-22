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寧夏夜市自備餐具「免費加量」！限6天點亮「地球燈籠」抽環保小物

▲▼寧夏夜市舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

▲422世界地球日寧夏夜市掛起「地球燈籠」，並舉行「夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

吃夜市也能很環保！Discovery 持續在台灣舉行「世界地球日」活動，繼去年在信義區打造6公尺巨型裝置藝術「地球・生之花」，今（22日）走進寧夏夜市掛起「地球燈籠」，並舉行「夜市減塑挑戰賽」，即日起至4月27日只要加入Discovery地球日LINE官方帳號，就有機會獲得限量環保好禮，包括聯名茄芷袋、環保餐盒餐具等。

▲▼寧夏夜市舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

▲寧夏夜市攤位紛紛掛起「地球燈籠」，寫著「一件好事救地球」。（圖／記者林育綾攝）

寧夏夜市即日起至4月27日舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」，現場攤位紛紛掛起「地球燈籠」，寫著「一件好事救地球」。今（22日）世界地球日開幕當晚，也邀請愛地球大使李霈瑜、歌手吳汶芳、創作人PUZZLEMAN，用彼此的環保故事即興創作，加上最接地氣的夜市情境，喚起大家對環保行動的關注與實踐。

▲▼寧夏夜市舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼寧夏夜市舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼寧夏夜市舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

李霈瑜自稱「日常小綠派」，下雨天最愛收集雨水澆花，今日現身鼓勵民眾到夜市可自備容器與餐具，寧夏夜市老闆會「加量不加價」；如果真的忘記帶環保杯，她也會盡量不拿吸管、不封膜，就算只有一點一滴減塑，也是對環境的照顧。

吳汶芳則是「環保硬頸派」，不僅吃素愛地球，還親手種菜，外出必備環保餐具，曾因為忘了帶吸管，乾脆用湯匙吃珍奶裡的珍珠。代表「盡力而為派」的PUZZLEMAN 秀出重複利用的塑膠袋，早餐買到晚餐，還分享未來買房，一定要結合太陽能發電與雨水回收系統。

▲▼寧夏夜市舉行「Discovery夜市減塑挑戰賽」。（圖／記者林育綾攝）

▲寧夏夜市自備容器餐具，老闆加量不加價。（圖／記者林育綾攝）

Discovery 於永續指標寧夏夜市發起「夜市減塑挑戰賽」，即日起至4月27日期間，夜市攤商紛紛點亮地球造型燈籠，也邀民眾加入「Discovery地球日 LINE官方帳號」（@discoverytw），有機會抽中限量的環保小禮物，包括Discovery聯名茄芷袋、環保餐盒餐具等。

★家樂福「世界地球日」

家樂福響應「世界地球日」，即日起至4月24日在家樂福量販及超市，自備容器至「熟食區」消費，可享「現折5元」優惠；自帶杯購買飲品享「現折10元」優惠。

▲▼家樂福響應「世界地球日」活動。（圖／業者提供）

▲家樂福即日起至4月24日，自備環保杯折10元，自備容器買熟食折5元。（圖／業者提供）

另也鼓勵消費者下載家樂福APP、設定電子折價券、交易明細電子化、取消紙本目錄，減少紙張浪費。

▲▼家樂福響應「世界地球日」活動。（圖／業者提供）

▲家樂福響應「世界地球日」活動。（圖／業者提供）

同時推出多項永續、環保商品「買1送1」，包括：

「旭光LEO 10W球泡燈（黃光／燈泡色／自然光」169元，買1送1。
「EVERLIGHT億光節能球泡燈15W（白光／自然光）」278元，買1送1。
「Glolux 北美品牌USB充電磁吸式感應燈（25公分可調光，白光、黃光切換」699元，買1送1。

另有森林保育認證、FSC認證衛生紙「買1送1」：

可麗舒三層柔厚抽取式衛生紙（100抽x24包）699元，買1送1。
舒潔蓬柔舒膚抽取式衛生紙（FSC認證，100抽x12包）309元，買1送1。
蒲公英環保抽取式衛生紙（FSC認證，100抽x12包）230元，買1送1。

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