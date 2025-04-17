全聯、家樂福便當「百元有找」限量賣！5至7折優惠時段曝光

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」百元有找。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰通膨，全聯、家樂福持續推出高CP值平價便當，幫消費者省荷包！全聯美味堂新口味「醬香燒肉」4月18日開賣，原價109元，5月31日前特價99元。家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」推出夏威夷烤棒腿、香烤蒲燒鯛腹、炸紅糟三層肉豬排、炸棒腿、古早味排骨，每份肉佔據半個便當大，售價只要88元，即期時段還有5到7折優惠。

★全聯

全聯美味堂熱便當新推出的「醬香燒肉」，聯名台畜精品肉舖RÒU BY T-HAM，由資深餐飲顧問曾志昌主廚監製，選用100%台灣豬後腿肉片、屏東特產車城洋蔥，搭配經典中式香料煨煮而成，香氣柔和細膩。

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」限時特價99元。（圖／業者提供）

新口味「醬香燒肉」便當原價109元，4月18日至5月31日特價99元，首波限定在北高雄以北的72家門市販售，每周限量1萬個。

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」，加15元就有飲料。（圖／業者提供）

即日起至5月1日，購買全系列美味堂熱便當任一件，加15元就有飲料，可選茶裏王600ml（白毫烏龍、台式綠茶、日式無糖綠茶、青心烏龍茶無糖）任1瓶。

全聯表示，美味堂熱便當注重食材嚴選、每日新鮮現做、全程保溫配送，運用區域型鮮食工廠與短鏈配送模式，每天兩個時段（上午11點、傍晚5點）在門市上架，確保便當保持熱騰騰的風味。

去年全聯的60元幸福餐盒、福利餐盒銷售超過350萬個，其中「黃金無骨厚厚雞排」最受歡迎，目前全台販售熱便當的門市共有650間，預計今年底可達800家。

★家樂福

家樂福推出一系列熟食便當優惠，讓消費者在辛苦之餘也能享受美食，即日起至4月29日「熟好味Ｘ職人手作便當」口味包括：夏威夷烤棒腿、香烤蒲燒鯛腹、炸紅糟三層肉豬排、炸棒腿、古早味排骨，每份88元，再贈檸檬風味水一瓶。

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」每份88元。（圖／業者提供）



另外，5月31日前，購買任一款熟好味便當，加價15元即可選購茶裏王日式綠茶無糖、白毫烏龍茶、台式綠茶600毫升1瓶。

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」肉比拳頭大。（圖／業者提供）

新品「酥炸日式燒肉便當」也同步登場，售價88元，有佔滿便當2分之1空間的燒肉，搭配動物福利非籠飼雞蛋、當季新鮮蔬菜，每日「中午11:30-14:00，下午17:00-19:00」供應。家樂福每日午間1點半後至晚間7點前，還推出「即期便當折扣」5至7折，詳細即期價時間依照各店資訊為主。

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」即期時段還有5到7折優惠。（圖／業者提供）