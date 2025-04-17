　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯、家樂福便當「百元有找」限量賣！5至7折優惠時段曝光

▲▼全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」百元有找。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰通膨，全聯、家樂福持續推出高CP值平價便當，幫消費者省荷包！全聯美味堂新口味「醬香燒肉」4月18日開賣，原價109元，5月31日前特價99元。家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」推出夏威夷烤棒腿、香烤蒲燒鯛腹、炸紅糟三層肉豬排、炸棒腿、古早味排骨，每份肉佔據半個便當大，售價只要88元，即期時段還有5到7折優惠。

★全聯

全聯美味堂熱便當新推出的「醬香燒肉」，聯名台畜精品肉舖RÒU BY T-HAM，由資深餐飲顧問曾志昌主廚監製，選用100%台灣豬後腿肉片、屏東特產車城洋蔥，搭配經典中式香料煨煮而成，香氣柔和細膩。

▲▼全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」限時特價99元。（圖／業者提供）

新口味「醬香燒肉」便當原價109元，4月18日至5月31日特價99元，首波限定在北高雄以北的72家門市販售，每周限量1萬個。

▲▼全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂便當推出新口味「醬香燒肉」，加15元就有飲料。（圖／業者提供）

即日起至5月1日，購買全系列美味堂熱便當任一件，加15元就有飲料，可選茶裏王600ml（白毫烏龍、台式綠茶、日式無糖綠茶、青心烏龍茶無糖）任1瓶。

全聯表示，美味堂熱便當注重食材嚴選、每日新鮮現做、全程保溫配送，運用區域型鮮食工廠與短鏈配送模式，每天兩個時段（上午11點、傍晚5點）在門市上架，確保便當保持熱騰騰的風味。

去年全聯的60元幸福餐盒、福利餐盒銷售超過350萬個，其中「黃金無骨厚厚雞排」最受歡迎，目前全台販售熱便當的門市共有650間，預計今年底可達800家。

★家樂福

家樂福推出一系列熟食便當優惠，讓消費者在辛苦之餘也能享受美食，即日起至4月29日「熟好味Ｘ職人手作便當」口味包括：夏威夷烤棒腿、香烤蒲燒鯛腹、炸紅糟三層肉豬排、炸棒腿、古早味排骨，每份88元，再贈檸檬風味水一瓶。

▲▼家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」每份88元。（圖／業者提供）

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」每份88元。（圖／業者提供）

另外，5月31日前，購買任一款熟好味便當，加價15元即可選購茶裏王日式綠茶無糖、白毫烏龍茶、台式綠茶600毫升1瓶。

▲▼家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」每份88元。（圖／業者提供）

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」肉比拳頭大。（圖／業者提供）

新品「酥炸日式燒肉便當」也同步登場，售價88元，有佔滿便當2分之1空間的燒肉，搭配動物福利非籠飼雞蛋、當季新鮮蔬菜，每日「中午11:30-14:00，下午17:00-19:00」供應。家樂福每日午間1點半後至晚間7點前，還推出「即期便當折扣」5至7折，詳細即期價時間依照各店資訊為主。

▲▼家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」每份88元。（圖／業者提供）

▲家樂福「熟好味Ｘ職人手作便當」即期時段還有5到7折優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／抗議民進黨司法不公　蔣萬安現身北檢：立法院應推動倒閣
「全台有雨」又降溫時間曝
高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝
獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日...母悲痛認
IG解鎖「強大新功能」　她超驚喜：一直在等待啊

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯、家樂福便當「百元有找」限量賣！5至7折優惠時段曝光

台灣「漂蕩智慧」前進威尼斯！「電子紙、光明燈牆」建築展亮相

歐德集團攜手德國、義大利木工機械雙強　打造國際物流中心智慧生產線

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

肯德基最新「檸檬雲朵蛋撻」明天開賣！吃得到酸甜檸檬餡+棉花糖

夢時代「Love mom」檔期來了！全館指定消費滿3000送400、搭配指定支付最高回饋24%　再抽手機、五星級飯店住宿券

必勝客「2款海味比薩」母親節升級回歸　還有全新珍珠巴斯克蛋糕

21風味館最新2大優惠開跑！買烤雞、炸雞+1元免費升級套餐

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

全聯、家樂福便當「百元有找」限量賣！5至7折優惠時段曝光

台灣「漂蕩智慧」前進威尼斯！「電子紙、光明燈牆」建築展亮相

歐德集團攜手德國、義大利木工機械雙強　打造國際物流中心智慧生產線

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

肯德基最新「檸檬雲朵蛋撻」明天開賣！吃得到酸甜檸檬餡+棉花糖

夢時代「Love mom」檔期來了！全館指定消費滿3000送400、搭配指定支付最高回饋24%　再抽手機、五星級飯店住宿券

必勝客「2款海味比薩」母親節升級回歸　還有全新珍珠巴斯克蛋糕

21風味館最新2大優惠開跑！買烤雞、炸雞+1元免費升級套餐

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

韓千萬YTR「聯手友人性侵」身分被起底　曾入選《富比士》傑出人物

快訊／抗議民進黨司法不公　蔣萬安現身北檢：立法院應推動倒閣

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

髮根扁塌、受損髮絲有解！3款秀髮養護推薦　養出一頭豐盈髮絲

民眾憂空污數據偏高　台東焚化廠即時停爐調整監測設備

金管會修法！資產上兆銀行須有設風控長　10家銀行趕年底前增設

約家裡試車「男爽完走人」　妹子悲曝下場：永遠不舉！網看傻

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝　未捏造不實內容提告

快訊／北市教育局女員工廁所遭偷拍　外聘工讀生20萬元交保

川普到底要什麼？與善變川普談買賣　台灣如履薄冰

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

消費熱門新聞

21風味館最新+1元升級優惠開跑

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

延世大學「草莓生乳包」來台

10元喝特大拿鐵！超商買1送1省錢懶人包

全家推「烤玉米」銅板價30元！

7-11茶飲買2送2　超商寄杯優惠來了

肯德基雲朵蛋撻推出全新檸檬口味

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食鮮食一次看

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

達美樂史上最貴「帝王蟹披薩」

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

連韓籍老公都大讚她的技術好

更多熱門

相關新聞

全聯紅燒牛肉罐頭超經典！過來人驚：當兵時最愛

全聯紅燒牛肉罐頭超經典！過來人驚：當兵時最愛

全聯福利中心有販售許多商品，是不少家庭採買的選擇之一。有民眾在全聯發現了一款牛肉罐頭，因為不曉得罐頭的滋味如何，於是上網請益網友，沒想到罐頭的照片曝光，意外讓許多當過兵的人感到懷念，更有人直言「好不好吃問爸爸、老公、男朋友應該就知道」。

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

迴轉壽司自助熱水碎屑杯中飄　客投訴：噁爆

迴轉壽司自助熱水碎屑杯中飄　客投訴：噁爆

哈根達斯雪糕買4送4、全聯30款獨家冰品上市

哈根達斯雪糕買4送4、全聯30款獨家冰品上市

全聯衛生紙、環保商品「買1送1」

全聯衛生紙、環保商品「買1送1」

關鍵字：

全聯家樂福熱便當平價便當

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面