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全聯、家樂福「清潔保養品買1送1」！上百項補貨優惠一次看

▲▼全聯一年一度「全聯美麗節」多項商品買1送1。（圖／業者提供）

▲全聯一年一度「全聯美麗節」多項商品買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

對抗高物價，全聯推出一年一度「全聯美麗節」，即日起至5月15日除了滿額回饋最高18%，還有眾多個人清潔、保養品「買1送1」或多件折扣。家樂福即日起至5月22日，超過百件美妝、個人清潔品「買1送1」，還有5款「Care Bears」旅遊周邊，不限金額加價購。

★全聯

「全聯美麗節」即日起至5月15日多重回饋，每周六日一持會員或福利卡，購買保養、美妝、功能性保健食品：單筆每滿888元，現折100元。滿888元，贈1000福利點。臉部清潔保養單筆每滿249元，贈200福利點。染髮劑單筆每滿299元，贈100福利點。買濃縮精補品，單筆滿1299元，贈300元滿額折價券1張。

●即日起至5月1日，保養、清潔多項商品「買1送1、多件折扣」：

「妮維雅專業級防曬乳敏弱益膚200ml」單瓶369元，2瓶527元，平均每瓶264元。

「可伶可俐潔面泡沫慕斯150ml」第2件5折，單瓶132元，2瓶平均只要99元。

「凡士林潤膚露-透亮修護/十效彈潤煥亮320ml」買1送1，平均每瓶只要189元。

新品「Biore瞬浮卸妝油保濕型190ml」免按摩、免乳化、一抹一沖粧容瞬卸，每瓶269元，搭配「Biore洗面乳-溫和水嫩/柔珠深層100g」每瓶79元。

●頭髮清潔保養用品：

包括洗、潤、護髮乳、染髮劑、頭髮造型品，單筆滿279元現折20元（單筆不累折，不含預購、積分換購）。

「美吾髮漢芳染護髮染髮霜40g+40g」單盒469元，買1送1，平均每盒235元。

「絲蘊沙龍蓋白染50g+50g」單盒399元，買1送1，平均每盒200元。 
「莉婕濃亮色染髮凝膠-小麥牛奶棕/榛果拿鐵灰55ml+110g」每盒399元。

「IngreLux髮之鑰健髮洗髮精-控油清爽/豐盈養護 510g」買1送1，平均每瓶250元。

▲▼全聯一年一度「全聯美麗節」多項商品買1送1。（圖／業者提供）

▲全聯保健品優惠。（圖／業者提供）

●「全聯保健室」5月1日前眾多優惠：

全聯多項保健品在5月1日前優惠，「銀寶善存50+綜合維他命(女性/男性)65錠」單盒615元，單筆買任2盒，可0元加購「善存舒眠益生菌膠囊30粒」1盒。「三多金盞花萃取物(含葉黃素)複方軟膠囊40粒」2盒特價550元，平均每盒只要275元。「挺立樂活強力鈣95錠」單盒888元，單筆買2盒，0元加購春風指定衛生紙1串。

含7種益生菌的「善存3效順暢益生菌粉末顆粒2gx40入」幫助維持消化道機能，單盒799元，搭配品牌活動，善存/挺立/克補全系列單筆滿1,599元，送200滿額折價券。「安怡乳鐵蛋白益生菌粉1.5gx20入」同樣有助於維持消化機能，買1送1，平均每盒249元。

另外看準運動健身族群所需的高蛋白乳清，「紅牛聰勁即溶乳清蛋白-濃情巧克力風味500g」每包只要499元。

精補品方面，「老協珍人蔘精-原味/麥蘆卡蜂蜜/無添加糖 60mlx9入」第2件5折，一次買兩盒平均單盒只要378元，搭配老協珍全系列單筆任2件，再贈500福利點。「正官庄高麗蔘精 EVERYTIME-秘10mlx20入」一次買3盒省最多，平均每盒只要888元。「桂格養氣人蔘雞精 雙效強健68ml×18入」2盒特價1538元，平均每盒769元。

「白蘭氏 養蔘元氣凍(馥蜜回甘)15gx5入」2盒特價416元，平均每盒只要208元。「白蘭氏 雙認證雞精禮盒41mlx12入」2盒878元，平均每盒439元。白蘭氏全系列單筆每滿1000元，還有現折100元優惠。

▲▼全聯一年一度「全聯美麗節」多項商品買1送1。（圖／業者提供）

▲全聯精補品優惠。（圖／業者提供）

●全電商優惠

全電商即日起也祭出「免領券天天享折價」優惠，4月27日前單筆消費滿1.5萬，折1200元。5月1日前單筆消費滿8000元，折600元。

5月1日當天還有一日限定勞動節加碼，單筆消費滿5100元，折510元。除此之外還有「福利點大放送」，即日起至4月27日，連續兩周五六日，凡使用全支付/ PX Pay，折後消費滿1500元，加碼送1000福利點。

5月1日前使用全支付/ PX Pay，累積消費滿5000元，加碼送1000福利點。累積消費滿5萬元，加碼送2萬福利點，最高共贈2.1萬福利點。4月21日至5月1日連續兩周，周一至周四滿額再加碼送折扣金。

★家樂福

家樂福即日起至5月22日推出「夏日奇肌美妝大賞」活動，超過百項美妝、保養、個人清潔用品「買1送1、兩件更省」，期間消費滿800元，再送100元現金折價券。

▲家樂福多項保養清潔品買1送1，還有「2025 Care Bears」加價購。（圖／記者林育綾攝）

●清潔、個人保養、衛生用品「買1送1」推薦：

生理用品 / 私密呵護：

「靠得住 茶樹舒涼/沁涼抑菌棉系列」169元，買1送1。
「櫻桃小丸子超涼感衛生棉系列」118元，買1送1。
「蘇菲 清新涼感 極淨肌/超熟睡本超薄系列」145元，買1送1
「靠得住瞬吸護墊系列」129元，買1送1。

洗卸 / 保養 / 面膜：

「台鹽洗面乳系列」勁涼微粒／抗油戰痘／抗痘調理 110克，售價138元，買1送1。
「巴黎萊雅 三合一卸妝潔顏水 深層／玻尿酸」400毫升，售價499元，買1送1。
「巴黎萊雅 溫和眼唇卸妝液」125毫升，售價379元，買1送1。
「絲花美顏洗臉巾」40片，售價158元，買1送1。
「MOTO 高分子美妝蛋水切型」1入，售價159元，買1送1。
「妮維雅 超能果粹精華凝乳」煥膚透亮／澎彈亮白／均勻亮白 300毫升，售價499元，買1送1。
「未來美EX 8分鐘面膜系列」3～5片，售價379元，買1送1。
「我的心機 黑面膜系列」3～8片，售價298元，買1送1。
「肌研 光透潤／血色感面膜系列」6～7片，售價399元，買1送1。
「寵淨思 超濃縮／超爆水面膜系列」4～5片，售價299元，買1送1。

洗髮 / 沐浴 / 香氛：

「樂滋洗髮露 控油調理／專業抗屑（獨家）」500毫升，售價299元，買1送1。
「台鹽植淨感洗髮精／沐浴系列」500毫升，售價238元，買1送1。
「嬌生PH5.5沐浴乳 蜂蜜／杏仁」750毫升，售價198元，買1送1。
「皇室葡萄牙香氛精油皂」茉莉櫻花保濕／馬鞭草舒壓／繽紛花園活膚 200克，售價299元，買1送1。
「博寶兒 柔萃雙效 洗髮沐浴露／溫和沐浴露（獨家）」500毫升，售價249元，買1送1。
「艾惟諾沐浴露」燕麥／燕麥活力果香／燕麥高效舒緩／蘆薈草香氛舒緩 532毫升，售價599元，買1送1。

▲▼家樂福清潔保養「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福清潔保養「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福清潔保養「買1送1」。（圖／業者提供）

▲家樂福「2025 Care Bears」以旅遊＋生活為靈感，開發5款周邊商品。（圖／記者林育綾攝）

●Care Bears周邊加價購

同步結合「2025 Care Bears」加價購，以旅遊＋生活為靈感，開發5款周邊商品，限量1萬9千件。會員只要在期間購買美妝、個人清潔品、家庭清潔品，消費不限金額，即可加購「Care Bears」指定商品，每筆加價限購3件Care Bears系列商品。

「Care Bears」5款商品包括：

「Care Bears 28吋行李箱」粉紅、藍色，市價4200元，加價購2999元。
「Care Bears 玩偶頸枕組」紫色、粉藍色，市價1280元，加價購699元。
「Care Bears 絨毛玩偶針織包」藍色、綠色，市價750元，加價購399元。
「Care Bears 手持電風扇」100段速，藍綠色、黃色，市價1180元，加價購599元。
「Care Bears 旅行收納雙包組」市價780元，加價購399元。

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