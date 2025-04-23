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日本爆紅增肌神物來台！5新品超商買得到　全聯推買1送1

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲日本食品大廠以「胺基酸4:6黃金比例」研發革命性成份，近來引進台灣，首波在福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

運動族、中高齡族預防少肌症，都有增肌需求，除了吃蛋白質，日本流行「胺基酸4:6黃金比例」讓吸收效果加倍，當地大廠以此打造革命性成份「Amino L40」，近來獨家授權台灣佳格食品，首波在旗下福樂、桂格的商品導入，推出「蛋白燕麥奶」、「超能蛋白牛乳」等新品，部分已在超商、超市及量販上市。

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲日本研發革命性胺基酸成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

提到「增肌」許多人都知道要透過豆、奶、肉類等食物攝取蛋白質，不過一般蛋白質需要經過3至4小時，才能被人體分解及吸收，也擔心吃過量造成負擔。

而胺基酸是蛋白質的最小單位，不需經過消化分解，約30分鐘可吸收，身體負擔也較小。因此日本營養界流行「胺基酸46法則」，也就是40%的白胺酸、60%其他8種必需胺基酸組合。

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲營養師叮噹（左一）分享，不只是運動族需要增肌，人體在30歲後都要注意。（圖／記者林育綾攝）

國際營養師叮噹表示，胺基酸可分為「11種非必需胺基酸」、「9種必需胺基酸」，其中「必需胺基酸」皆無法由人體自行合成，需要額外從飲食中攝取，又遵循著「全有或全無定律」，也就是所有的必需胺基酸齊全時，才能發揮最大效用；反之「只要缺少其中任何一種，都無法被有效利用」。

日本食品大廠味之素（Ajinomoto）研發革命性的胺基酸成份「Amino L40」，就是根據日本營養界研究的「胺基酸4:6黃金比例」開發，近來獨家授權台灣佳格食品集團，推出多款貼近消費者需求的新品。

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲首波加入「Amino L40」成份的新品，包括「桂格Oat Ya蛋白燕麥奶」在日前上市。（圖／記者林育綾攝）

首波加入「Amino L40」成份的新品包含：桂格完膳營養素3重優蛋白、桂格Oat Ya蛋白燕麥奶、桂格乳清蛋白葡萄糖胺奶粉、福樂超能蛋白牛乳、福樂超能蛋白protein優酪等，在超商、超市量販都能買到。

其中「桂格Oat Ya蛋白燕麥奶」推出375ml規格，售價39元，已在全家、全聯、各大量販上架，即日起至4月29日在全家嚐鮮價32元，兩件55元。5月1日至31日於全台通路購買任一瓶，憑發票號碼上網登錄，還有機會抽中「LINE POINTS」500點。另有936ml規格售價100元，同享抽獎優惠。

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲「桂格乳清蛋白葡萄糖胺高鈣奶粉」在各大超市量販將有買1送1。（圖／記者林育綾攝）

而「桂格乳清蛋白葡萄糖胺高鈣奶粉」規格為700g，目前已在各大量販及超市上市，其中全聯、大潤發即日起至5月1日，售價949元「買1送1」，愛買在即日起至5月6日、家樂福5月14日至5月27日也有「買1送1」優惠。

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲「桂格完膳營養素3重優蛋白」已在全聯與各大量販推出6入禮盒優惠。（圖／記者林育綾攝）

「桂格完膳營養素3重優蛋白」已在全聯與各大量販推出6入禮盒，目前優惠中；藥局即日起至6月30日還推出「買2箱贈6罐」。

新品「福樂超能蛋白牛乳」、「福樂超能蛋白優格」將於4月30日上市，分別推出隨身容量及家庭號規格，在全台超商、超市及量販開賣，4月30日至5月31日購買超能蛋白全系列品項，還加碼抽「Tokuyo智跑機」。

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼新品「福樂超能蛋白牛乳」、「福樂超能蛋白優格」將於4月30日上市。（圖／記者林育綾攝）

▲▼日本食品大廠味之素以「胺基酸4:6黃金比例」，研發革命性成份「Amino L40」，近來由台灣佳格獨家引進，首波在旗下福樂、桂格推出新品。（圖／記者林育綾攝）

營養師表示，其實不只是運動族需要增肌，人體在30歲後肌肉量會逐漸消退，因此除了透過訓練帶來肌肉刺激外，也能透過營養品補充，在運動前、中、後攝取除了提升能量外，對肌肉恢復也有幫助。

★全家引進燕麥奶品牌OATLY

全家看好植物奶風潮，除了原先的愛之味燕麥奶，近來也攜手燕麥奶品牌OATLY合作推出「OATLY燕麥奶紅茶」。

▲全家推出燕麥奶新品。（圖／業者提供）

新品「OATLY燕麥奶紅茶」將OATLY燕麥奶與明星商品「仙女紅茶」結合，打造口感滑順、低負擔的植物系奶茶，售價80元。消費者可依個人偏好，選擇OATLY或愛之味燕麥奶，提供更多元的飲用選項。

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