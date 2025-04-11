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超市量販應戰繳稅大魔王！家樂福買500送500　全聯多項買1送1

▲▼家樂福賣場、家樂福門市、家樂福量販。（圖／家樂福提供）

▲家樂福迎戰繳稅季，推出滿500元送500元。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

股市漲跌擺動，5月又迎來繳稅大魔王，家樂福迎戰稅季推出一系列活動，總回饋金額高達1億，包括4月12日至13日全台量販店「消費滿500元、送500元折價券」，還有「長效囤貨秘技」多款米及泡麵下殺。全聯也有多項商品「買1送1」，包括康寶濃湯、醬料包、油、牙膏、清潔用品等。

★家樂福

●量販店滿500送500元

家樂福推出會員專屬周末限定回饋，4月12日至4月13日兩天，家樂福全台量販店推出單筆消費「滿500元，送500元」折價券，每位會員限領一次，分為3張，有「100元折價券」1張、「200元折價券」2張，每張可在期限內消費滿額折抵。

●家電優惠

4月15日前購買家電，如指定變頻冷氣，單筆滿5000元，現折500元。購買1、2級效能冷氣機、電冰箱、除濕機，還能享最高每台減徵2千元的減增貨物稅優惠。

●米、泡麵優惠

家樂福推出「長效囤貨秘技」，多款米、泡麵，超值商品推薦：

關山穀堡壽豐七星米（3公斤）一件199元，第二件338元，平均每件169元。
炒貨世家鐵棍粉絲（150克/包），特價59元。
味丹老北京炸醬麵（84克/袋裝4入），兩件118元。
維力大炒一番（激辛雞風味、鐵板牛肉、九層塔蛤蜊），兩件84元。
享味食光（雞汁風味袋麵、烤蝦風味袋麵，70克x5），一件48元，第二件5折，平均每件36元。

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

▲家速配優惠。（圖／業者提供）

●家速配3周年慶優惠

5月13日前每周，家樂福家速配推出單筆「滿1200元，折200元」限量活動，每周限量100組。此外，每月下單4次，可獲得100元券，單筆滿499元送免運券2張。周末六日滿99元享免運費，天天品類日紅利點數10倍送。

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福咖啡與北港朝天宮聯名，兩杯美式特價49元。（圖／業者提供）

●聯名咖啡兩杯49元

家樂福自有品牌「INLOVE CAFE」與北港朝天宮合作，推出平安聯名杯「好運通通來」，由知名IP「虎爺實習中」作者設計，以北港朝天宮迎媽祖活動為靈感，象徵媽祖保佑大家平安。聯名杯活動期間為4月14日至4月20日，美式兩杯只要49元。

▼家樂福咖啡與北港朝天宮聯名，兩杯美式特價49元。（圖／業者提供）

▲▼家樂福優惠。（圖／業者提供）

★全聯

全聯即日起至4月17日，多項商品「買1送1大集合」，可長效囤貨的食物包括：康寶2人份濃湯、萬家香黑豆醬油、龜甲萬味自慢系列醬料包、健康廚房五星主廚醬料包、海天金標蠔油、UCC職人咖啡豆、多款濾掛咖啡、沖泡飲品等通通「買1送1」。

▲▼ 全聯，蛋 。（圖／資料照）

▲全聯多項商品買1送1。（圖／資料照）

還有多芬洗髮乳、護髮精華、吾髮漢方賦黑逆齡洗髮精、台鹽生技喜馬拉雅玫瑰鹽植萃牙膏、高露潔抗敏系列牙膏、漱口水等個人清潔品「買1送1」。

生活用品白蘭香氛洗衣球、熊寶貝護衣芳香豆、ecostore超濃縮環保洗衣精、清淨海環保洗碗精、ALL Clean每日洗碗精、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙，女性生理用品蘇菲清新涼感衛生棉、蘇菲超熟睡超薄草本抑菌衛生棉等，通通「買1送1」。

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