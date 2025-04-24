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快訊／鄭文燦涉貪有串供、逃亡之虞！　延長限制出境、出海8月

▲▼ 鄭文燦第3度現身桃園地院開庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地院裁定鄭文燦等被告5人延長限制出境、出海8月。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任期內涉貪遭起訴，與另位4名被告限制住居、出境出海，由於8個月期限將屆，桃園地院於15日、17日傳喚5人開庭審訊，今(24日)法院考量被告5人供詞有出入，有逃亡、串證之虞，裁定包含鄭在內的5人皆延長限制出境、出海8月。

鄭文燦涉及林口工五工業區擴大案涉嫌收賄500萬元，與前台塑高層白手套廖俊松與其長子廖家興被限制住居、出境出海8個月即將屆滿，桃園地院繼15日審理侯水文、廖俊松、廖力廷3名同案被告後，17日再開庭訊問另外2名被各包括鄭文燦與廖家興等2人。

桃園地院指出，被告5人所涉罪名之犯罪嫌疑均屬重大。考量其等所陳內容，仍與部分同案被告及證人所述有所差異，復衡以其等之職業、社經地位、經濟能力及所涉案之情節程度，有事實足認上開被告5人均有逃亡、勾串共犯或證人之虞。審酌本案審理進度及侵害公私法益之程度等情，並權衡國家司法權對犯罪之追訴遂行之公益，兼衡上開被告5人居住及遷徙自由權受限制程度等情，認原限制出境、出海之原因及必要性俱仍存在，有繼續限制出境、出海之必要。

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