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長髮少女深夜遭跟蹤！男突「戴手套」快速逼近　民眾嚇：快進社區

▲▼桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

▲桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

記者柯振中／綜合報導

桃園市八德區日前發生一起恐怖事件，一名長髮少女深夜返回社區時，突然遭到陌生男子尾隨，且男子戴上手套後迅速逼近，所幸旁人發現即時提醒，才沒有發生意外。八德區大漢里長吳建浩得知情況後，分享了案發時的監視器畫面，讓不少居民感到震驚。

吳建浩在臉書上分享案發當下的情況，一名少女日前深夜在路上行走，疑似因為太過專心看著手上的物品，並沒有意識到自己遭到陌生男子尾隨。男子眼見少女沒有發現，戴起手套後迅速逼近，所幸吳建浩的同事發現不對，立即大聲咳嗽，引起少女的注意，並且大力揮手、要求少女趕快進社區。

▲▼桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

▲▼桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

▲▼桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

陌生男子疑似有聽見咳嗽聲，停頓下來以後便快步離開。吳建浩對此表示，雖然不曉得這名男子想做什麼，但戴起手套的舉動太過奇怪，社區的鄰居務必多加留意，同時也要提醒家中的孩子，走在路上要多多留意是否遭到尾隨，「希望大家都平安。」

▼桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

▲▼桃園少女深夜遭尾隨。（圖／翻攝臉書／吳建浩）

吳建浩最後補充，目前已請派出所加強夜間巡邏，並拜託員警協助調閱周邊監視器畫面，全力將這名男子揪出，確保社區平安。

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