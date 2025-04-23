桃園公告土地現值調幅高達6.34%　市議員林政賢曝六都之冠

▲市議員林政賢指出，桃園公告土地現值調幅高達6.34%為六都之冠。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會23日進行地方稅務局工作報告，市議員林政賢指出，114年公告土地現值調幅，全國平均調幅為4.88%，桃園市卻高達6.34%，為六都之冠，恐使地價稅大幅上漲，加重市民稅負，呼籲市府應儘速提出具體配套措施，協助民眾因應突如其來的稅負壓力。

另外，政府自113年7月起推動囤房稅2.0政策，並於114年5月依新制正式課徵。然而實務操作仍存漏洞，多位民眾反映，房屋已設籍本人或直系親屬，卻仍收到市府寄發的輔導函，令人質疑稅務單位認定標準混亂。

地方稅務局長姚世昌回應，針對誤發情況已完成系統修正，未來將進一步優化比對流程，避免再次誤判。在追討欠稅方面，林政賢質疑市府成效不彰。截至114年2月底，桃園市公告的欠稅大戶累積欠稅金額高達4億2703萬元，實際僅追回5萬6000元，顯見追稅效率低落，呼籲市府「多加把勁」。

地方稅務局長姚世昌表示，稅務局已配合行政執行署展開查封與財產清查作業，目前最大欠稅戶為中華映管公司，積欠房屋稅與地價稅約2億元。該公司資產雖已遭凍結並進行多次法拍，但因標的龐大，至今仍難以成交，導致回收進度受阻。若成功拍定，稅務機關將依優先債權規定優先清償欠稅。