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入珠教主經手上萬命根子！遭舉報無醫師資格　當場示範獲判無罪

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲桃園男子號稱經手上萬隻雞雞入珠，不過他稱僅是將塑膠環套上生殖器固定珠子，法院判無罪。（示意圖／CFP）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名男子開設入珠店，號稱從業23年，經手上萬隻雞雞，遭民眾舉報不具醫師資格卻從事醫療行為，男子稱他僅是將塑膠環套上生殖器固定珠子，即可跟入珠達到一樣效果，桃園地院認為罪證不足，判男子無罪。

桃園一名男子遭舉報，經營入珠店刊登醫療廣告，及從事「將男性陰莖表皮以刀具或針筒切開或戳洞後，將大小及材質不一之珠子埋入陰莖的皮下組織中」的醫療行為，桃園市政府衛生局於2021年3月20日稽查，見門外有「入珠教主」、「有夠屌」、「相硬久」等廣告字樣，現場查獲大量藥品、彈性帶、白色膏狀物品、生理食鹽水及手術縫針、入珠等物品，因認男子涉犯醫師法。

男子坦承未取得合法醫師資格，但堅決否認有擅自執行醫療業務犯行，辯稱只有跟客人解釋入珠過程、分享怎麼保養，查扣的藥丸、優碘、繃帶、縫針、食鹽水和凡士林、珠子及塑膠環…等，是植牙和兒子長期免疫系統不佳而需要服用，優碘、繃帶和縫針是因為治療飼養犬隻而在寵物醫院購買等。

男子表示只有賣珠子、塑膠環給客人，客人只需要按照教導的方式，在生殖器勃起後戴上保險套，將塑膠環套上生殖器固定珠子，即可跟入珠達到一樣效果。辯護人則表示這樣屬於情趣商品，並非醫療行為。

衛生局表示，稽查時沒有特定的民眾反應有接受侵入性手術，當天晚上實施稽查有遇到5名顧客，坐在前面抽菸聊天，他們說是朋友來聊天，現場垃圾桶沒有看到消毒棉花、血跡棉塊等跡證，也沒有民眾躺在後面診療床。

另外有網紅到店拍攝3段影片，網紅稱是情緒性表演，跟電影、藝術作品一樣都是情緒上表演，只是「表演」當下生殖器皮下組織被植入珠子的情緒反應，並非當下確有從事「將男性陰莖表皮以刀具或針筒切開或戳洞後，將大小及材質不一之珠子埋入陰莖的皮下組織中」的醫療行為，現場只有示範這樣套，實際上沒有侵入性行為。

法院認為，所提出的證據尚不足證明男子有醫療行為，基於無罪推定原則，判決無罪。

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