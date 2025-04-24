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和律師友聊天「被酸佔便宜」 她傻眼！一票人不挺：就是白嫖啊

▲▼吵架,溝通,講電話。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲女子和律師朋友聊案子看法，結果卻被對方認為是在佔便宜。（圖／取自免費圖庫xframe）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，和律師朋友聊天時無意間談及一個特別的案子，因此想詢問看看專業人士的看法，怎料對方竟冒出一句，「這樣問是不是想免費諮詢？」讓她相當無言！貼文曝光後卻釣出一票人不挺，還直呼原PO這樣的行為是在「白嫖」。

該名網友在Dcard以「跟律師朋友聊天，他覺得我在佔他便宜」為題發文，透露近期和一位當律師的朋友聊天，她有看到一個「蠻特別的案子」，和律師朋友講了來龍去脈，「然後就問了他一些我心裡覺得奇怪的地方，想說他應該很懂這些」，結果對方卻回應「欸，妳這樣問是不是想免費諮詢啊」？

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女網友表示，律師朋友的話讓她不解，「我當下整個愣住，想說我只是跟你這個朋友隨便聊聊天而已，又沒有要告人還是怎樣的。」原PO想了想決定發文，「我講話應該也沒有很奇怪啊，就只是好奇問一下而已，難道以後跟他說話都要很小心翼翼的嗎？感覺好像我們之間突然多了一層隔閡，有點不開心。本來只是想說朋友之間互相交流一下，沒想到會變成這樣，下次跟他聊天可能真的要三思而後行了」。原PO也好奇發問「難道以後跟他說話都要很小心翼翼的嗎？」

貼文曝光後，不少網友認為，問案例確實不太好，「這就是在佔便宜啊，一個小時諮詢5000，妳問的問題也是專業的法律問題」、「確實是免費諮詢」；還有網友不挺表示，「老實說很討厭，誰喜歡下班還聊工作上的專業，而且諮詢無論有沒有要提告都是收費服務，這樣不尊重專業才是非常無知」、「笑死就白嫖啊，還想裝無辜」、「沒事不要跟人家聊專業和工作內容，妳覺得是聊天但對方會很不爽」。

也有其他人緩頰，「可能是想『白嫖』這位律師的人太多了，所以聽到相關的就有點敏感」、「身為法律人，我也特別容易被問各種法律問題，單純解答給個方向，我覺得都算舉手之勞」。

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