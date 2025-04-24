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克魯曼批川普向中國投降：讓全球看清美國紙老虎本質

2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯曼（Paul Krugman）。（圖／達志／美聯社）

▲2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯曼（Paul Krugman）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普及財政部長貝森特（Scott Bessent）近日主動向北京讓步，透露未來有望調降中國進口商品的關稅幅度，消息一出也讓美股連漲2天。然而，《紐約時報》專欄作家、2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯曼（Paul Krugman）23日卻在網站Substack發表評論文章示警，川普及貝森特的政策急轉彎「形同投降」，此舉不僅嚴重削弱美國的談判地位，還會讓其他國家更敢抵抗美國的威脅，甚至轉向與北京達成協議，直言美國此時已陷入比發動關稅戰前更不利的局面。

根據與會人士透露，貝森特22日在摩根大通華盛頓閉門會議上表示，美中關稅對峙已形同「貿易禁運」，雙方都難以繼續維持，必須在近期內尋求降溫方案。

對此，克魯曼在標題為「任人唯親、投降與徹底混亂」（Cronyism, Capitulation and Utter Chaos）的評論文章中質疑，美國財政部長在政策正式公布前向特定投資者透露重大決策，無異在為「內線交易」鋪路。他強調，這在過往政府是不可想像的行為，甚至連《紐約時報》的利益衝突規範，都禁止專欄作家參與這類閉門會議，而財政部長卻在未明確說明是否代表政府立場的情況下，向金融機構客戶預告這個政策轉向。

更令人憂心的是，貝森特聲稱川普即將撤銷對中國課徵的「瘋狂關稅」，這種政策急轉彎「形同投降」。克魯曼分析，關稅政策不僅因稅率過高造成傷害，其反覆無常的特性更製造了巨大的不確定性。回顧2週前的4月初，川普政府才剛宣布對中國課徵巨額關稅，結果轉眼之間，美中貿易的短兵相接如今又變成川普所謂的「雙方都會非常友善」，這將使企業無所適從，無法進行長期佈局。

克魯曼進一步指出，這種反覆無常的態度將嚴重削弱美國的談判地位。當中國意識到川普政府會輕易退讓時，反而更不可能做出實質讓步，「既然中國知道川普是可以被打敗的，為什麼還會對它表現得『非常友善』呢？」與此同時，其他國家也將更勇於抵抗美國的關稅威脅，甚至轉向與北京達成協議。他批評這種「虛張聲勢後倉皇撤退」的策略，最終只會讓外界認知到一件事，那就是「這個政府的威脅與承諾同樣不可信。」

文中特別提及，川普在關稅政策搖擺的同時，針對開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的威脅也出現了羞辱性的退讓。克魯曼認為，儘管部分媒體與投資者可能仍相信川普的誇飾言辭，但務實的國際行為者已看清其面對壓力就退縮的模式，這種既懦弱又喧嘩的霸凌姿態，配合混亂不堪的決策過程，終將使美國陷入比發動關稅戰前更不利的處境。

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