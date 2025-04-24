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火葬場急轉彎甩芳苑　王惠美爆「下莊」回搶鹿港立委

彰化火葬場選址一波三折，如今縣府鎖定芳苑一處約10公頃台糖土地進行細部規劃，卻遭遇地方一波波抗議聲浪反彈。（圖／報系資料庫）

▲彰化火葬場選址一波三折，如今縣府鎖定芳苑一處約10公頃台糖土地進行細部規劃，卻遭遇地方一波波抗議聲浪反彈。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

彰化縣全境人口124萬卻沒有火葬場設施，近日縣府打算在南彰化芳苑與二林交界落腳，掀起地方強力反彈，二林鎮長蔡詩傑更因此淪為鄉鎮長大罷免的二階段苦主。知情人士指出，鹿港彰濱工業區原本就是個遠離塵囂的絕佳位置，如今縣府政策卻一百八十度大轉彎，把嫌惡設施火葬場甩到南彰二林、芳苑，縣長王惠美打「下莊」算盤的傳聞也引發聯結。

大罷免潮方興未艾，除了攪動各地立委選戰外，也意外牽動遠在南彰化小城的鄉鎮長級罷免肉搏，二林鎮長蔡詩傑就是支持縣府作法而遭提案罷免，目前已進入第二階段連署；隔壁的芳苑鄉長林保玲也是同病相憐，兩人都是被規劃中的彰化火葬場這場「野火」所圍困。如今全台罷免風潮起，除了鎮長級政治人物，出身隔壁溪州的在地立委謝衣鳳也面臨罷免「火燒眉毛」，更燒出王惠美2026卸任縣長後的動向。

彰化縣長的王惠美（圖中）2026年卸任後動向備受關注，近期彰化地方傳出她將「鳳還巢」回鍋彰化縣第一選區立委，挑戰現任民進黨立委陳秀寶。（圖／報系資料照）

▲彰化縣長的王惠美（圖中）2026年卸任後動向備受關注，近期彰化地方傳出她將「鳳還巢」回鍋彰化縣第一選區立委，挑戰現任民進黨立委陳秀寶。

清明過後的4月中旬，南彰芳苑海風中仍混著掃墓紙錢的煙燻味，這裡廣達近10公頃的土地，原先是台糖甘蔗園和納骨塔，儘管附近就有嫌惡設施彰化監獄，多年來與鎮民相處倒也相安無事。然而，2024年後隨著省道台76線芳苑草屯線開通，包含納骨樓、禮儀廳陸續落成啟用，居民無奈但也只能逆來順受，直到「火葬場」的計畫被揭露，居民再也忍不住胸中的怒火。

地方文史工作者洪建興說，彰化要蓋火葬場早已吵了多年，原本2016年時任縣長魏明谷在鹿港彰濱工業區找了塊方正而四通八達的土地，希望能規劃成殯葬專用區，附近工廠也不至於抗議；2024年大選之後，縣府拿出顧問公司勾稽的「評估報告」，急轉彎地把火葬場甩到南彰化芳苑，令人相當傻眼，地方更是盛傳王惠美自知2024年總統賴清德就位，台灣民選總統一幹就八年，因而籌劃2026下野後再回鹿港選立委，就是這樣的打算才把火葬場「丟」到芳苑，南彰化的鄉親只能當冤大頭。

CTWant調查，56歲的王惠美鹿港人，1994年就當選選彰化縣議員，3屆任滿轉戰鹿港鎮長成功，與曾任鹿港鎮長的父親王福入「父女檔」頓成鄉里佳話，2012年儘管面臨前立委陳秀卿之子林益邦以無黨籍身份瓜分藍營選票，王惠美仍打出「和美媳婦、鹿港女兒」口號，以400票左右差擊退改披綠袍的前立委陳進丁，拿下彰化縣第一選區立委，更在2018年進一步問鼎縣長寶座成功，2022年順利連任。

黨政人士直言，王惠美深知國民黨近年要重返執政不容易，而王惠美卸任也不到58歲，再經營幾年政治圈不是問題，因此鎖定了第一選區「鳳還巢」，該選區目前由投靠綠營的陳進丁之女陳秀寶擔任立委，但選區本質仍屬「五五波」激戰區，若王惠美2028年轉戰，「只是贏多贏少的問題」。

國民黨2026年預計派出出身南彰化溪州的立委謝衣鳳（中）角逐縣長大位，但立委選區將設火葬場的議題已讓地方怒火中燒。（圖／翻攝自謝衣鳳臉書）

▲國民黨2026年預計派出出身南彰化溪州的立委謝衣鳳（中）角逐縣長大位，但立委選區將設火葬場的議題已讓地方怒火中燒。

地方人士觀察，王惠美2018能拔地而起入主縣府，就是藍營各派系妥協、對抗當時綠營魏明谷縣府的結果，八年來王惠美經營縣政「兌現」不少建設支票，至於出身南彰化的立委謝衣鳳則因家底雄厚，問鼎2026縣長毫無懸念，根本不必縣府出手，因此王惠美除了為自己後路「保溫」外，心眼也為兒子周一中選縣議員鋪路。

彰化縣民政處副處長陳俊南則回應，縣府找了專業團隊盤點縣內鄉鎮16處殯葬區域，最後因芳苑鄉納骨塔旁的國有地交通便利，面積9.51公頃相對方正，主要地主就是台糖，讓土地取得時間成本大幅降低，且火葬場只做其中不到2公頃，有足夠的屏蔽能避免視覺衝擊，這已是專業折衝後的考量，會持續加強溝通，與縣長未來生涯規劃無關。

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