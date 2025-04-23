搭車助緊急病患　日醫獲贈新幹線「超特別」禮物

▲醫師宮下宏紀聽到車廂廣播詢問「車上是否有醫師」，立刻起身前往支援。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

日本的社群平台Threads近日流傳一則「新幹線醫師廣播（ドクターコール）」的真實故事，整形與美容外科醫師宮下宏紀在一次搭乘新幹線「希望號（のぞみ）」時，聆聽到車內急需醫師的廣播，自己甚至起身配合工作人員觀察緊急病患。事後，宮下宏紀表示自己還收到新幹線一份特別的禮物答謝。

根據日本媒體報導指出，事發之時，宮下正好搭車前往東京，車廂內突然廣播詢問「車上是否有醫師」，聽聞到廣播後，宮下立刻起身前往支援。原來現場是一名乘客飲酒後不慎跌倒，頭部撞擊地面。

宮下迅速對患者進行意識狀態判斷、基本生命徵象檢查，以及視診與觸診，確認病人無立即危險，最後便建議該名乘客在抵達東京站後可以自行就醫。

事後，JR東海特別送上一封感謝信與紀念品表達謝意。信件上印有象徵鐵道醫療支援的「Doctor Yellow」檢測列車浮水印，信件中提到「日前您搭乘東海道新幹線時，對突發急病乘客給予了看護協助，在此謹致上最誠摯的謝意。相信對該位乘客而言，能感受到極大的安心與依靠。此外，對我們公司相關人員而言，身為提供『安全與安心』服務的立場，也對您的協助深表感激。」

信件除了滿載感激之詞外，JR東海還附贈一支以該列車為設計靈感的黃色鋼筆。原來這支鋼筆是以「Doctor Yellow（ドクターイエロー）」的形象所設計鋼筆。

據了解，「Doctor Yellow」是指用來檢查新幹線軌道與設備的特殊列車，由於其車廂外觀以黃色為主，因此有著「Doctor Yellow」的稱號，另外也有「新幹線醫生」的稱號。而拿到如此具有寓意的鋼筆，也讓宮下表示「自己會珍惜的使用這支筆」。

宮下受訪時也提到，即使作為有多年臨床經驗的整形外科醫師，這類突發事件仍讓他感到緊張「雖然平常也處理急診，但在沒有任何儀器輔助的車廂內應對，心理壓力確實不小。但當下我只想盡我所能幫上忙。」宮下表示，如果未來再碰到類似情況，他仍會義無反顧地行動。

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