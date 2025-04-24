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繼母付出20年未受邀婚禮！兒嗆「妳不是我媽」　全家人不參加了

繼母顧兒20年卻不受邀婚禮！他怒嗆這句話　全家人也不參加了

▲與繼子沒有過節的繼母，被剔除在他的婚禮賓客名單之外，讓她得知後相當錯愕，神情從一開始的笑容可掬轉為痛哭流涕。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名繼母日前在家庭聚餐時，驚聞自己未被繼子列入婚禮賓客名單，儘管她與全家人相處20年、照顧孩子們長大，甚至曾陪準媳婦挑婚禮花藝，卻仍被以「妳不是我媽」為由拒絕參加婚禮。而她一時錯愕下不禁笑出聲，事後竟還被控「毀了婚禮」。隨著整起事件在網上掀起熱議，引起許多網友為她抱不平。

該名繼母在網路論壇Reddit發文表示，她與丈夫結婚已逾20年，從繼子亞當（Adam）5歲時起便一手將他與其他孩子們帶大，如今28歲的亞當即將與27歲的未婚妻愛麗絲（Alice）結婚，婚禮中安排男方的4名手足擔任儐相、伴郎、伴娘。原本全家都十分期待夏末的婚禮到來，不料在一次家庭聚會中，13歲的小女兒艾莉（Ellie）開心提到要和媽媽去挑禮服時，愛麗絲卻冷冷地表示，「只需要想妳要穿的禮服就好，（繼母）沒有要去。我們的賓客名單非常有限，只有邀請家人和幾個親密的朋友。」

一番話讓全家人陷入錯愕，繼子更堅稱自己「從沒打算邀請繼母」，理由是「她（繼母）不是我媽」。後來在場的其他孩子們，包括另一名26歲繼子班（Ben），繼母與丈夫所生的20歲兒子查爾斯（Charles）、17歲兒子大衛（David）及小女兒艾莉立即表示，若媽媽不能出席，他們也不會參加婚禮，連丈夫也決定拒絕出席。亞當見狀轉向繼母質問，「妳真的要讓所有人為了妳毀了我的婚禮嗎？」此時她忍不住笑了出來，隨後悲傷離席並哭泣不已。

不料，事後亞當竟要求繼母為「當場嘲笑他」道歉，但她的丈夫回應，「你們才該為此感到羞恥。」繼母表示，丈夫曾私下追問亞當，她是否有哪裡做錯、或是否與繼子的生母有關，畢竟她與對方一直不合。但亞當否認，只說想保留「血親」的婚禮。然而，諷刺的是，與亞當生母結婚的繼父也被列入賓客名單。更令繼母心寒的是，她曾陪愛莉絲一起挑婚禮花藝，只因為女方母親當時不在場，她甘願代勞，沒想到卻被視為可有可無的長輩。

另據《鏡報》報導，婚禮專家認為，此起事件凸顯婚禮規劃中常見的情感複雜性，「雖然每對新人都有選擇賓客的自由，但若對象是20多年來擔任主要照顧者的繼母，這樣的決定無疑會造成傷害。婚禮雖僅一日，但留下的裂痕卻可能難以癒合。」

貼文也引起許多網友一面倒支持繼母，認為她的忍耐與退出是理智的決定。有人評論「叫一個沒被邀請的人幫忙挑花是最離譜的行為」。也有人表示「他們只把妳當作收禮來源，不是真正的家人」、「繼子真也太冷酷，妳本來為了亞當的婚禮全神貫注、興奮不已，然後突然就把妳當成了無關緊要的人。難怪全家人不肯罷休，他肯定知道這事兒會鬧得這麼大」。

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