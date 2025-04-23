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1歲兒營養不良+全身傷送醫不治　狠媽與同居人被起訴

▲桃園市莊姓女子與同居吳姓男子共同照顧1歲男嬰，2018年10月男嬰狀況有異，緊急送醫急救仍不治，死亡時體重僅5公斤，醫護人員發現男嬰身體有多處瘀傷查出生前飽受凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲莊姓女子與同居吳姓男子共同照顧1歲男嬰，2018年10月男嬰狀況有異，緊急送醫不治，死亡時體重僅5公斤。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓女子為單親媽媽，2018年4月起與吳姓男子同居，共同照顧當時還未滿1歲男嬰，但男嬰長期處於飢餓狀態，莊女未依時給予照顧餵養足夠食物，吳男更經常徒手或持棍棒毆打男嬰頭部與身體等處，同年10月男嬰狀況有異，經緊急送醫急救仍宣告不治，醫護人員量測男嬰死亡時體重僅5公斤，且身體有多數瘀傷，始知生前長期受凌虐；檢警相驗解剖男嬰查出死因為呼吸衰竭，且身體有多處陳舊性傷勢，檢方偵結依妨害幼童發育罪嫌將2人起訴。

檢警調查，莊姓女子於2017年產下一子獨自照顧，隔年4月認識吳姓男子隨即在大溪區租屋，2人共同照顧，平時由莊女獨自照顧男嬰，吳男下班後也會協助照顧。莊女明知男嬰幼年期，腦部發育尚未完全，頭部及身體極其脆弱，應提供給予必要之照顧養育與餵食，但男嬰卻長期處於飢餓狀態，吳男則涉嫌多次徒手或持棍棒毆打男嬰頭部與身體等處，導致其頭皮等處皮下出血與擦挫等傷勢。

檢警發現，莊女、吳男平日都不太照顧男嬰，也未提供生存必要扶助與養育，甚至不曾帶男嬰就醫、定時接種疫苗，男嬰長期處於飢餓營養不良狀態，直至2018年10月11日下午男嬰出現異狀，莊女與吳男趕緊送往國軍桃園總醫院急救，經醫護人員搶救後仍宣告不治，死亡時男嬰體重僅5公斤，比同齡嬰兒10至12公斤的僅一半體重，顯示嚴重營養不良，男嬰身體有多處陳舊性傷痕，始懷疑受到凌虐，院方通報警方處理。

桃園地檢署檢察官調查查出，發現莊女與吳男從2018年1月間起至男嬰死亡，多次對男嬰涉嫌凌虐毆打，導致陳舊新傷遍佈全身，且長期處於營養不良及生長發育遲滯狀況也未即時就診。檢方率法醫相驗時，男嬰生前因呼吸道感染，導致細支氣管炎，最後因呼吸衰竭致死，男嬰死亡與莊女吳男有因果關係；檢方偵結依妨害幼童發育罪嫌將2人提起公訴。

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保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。

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