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惡男找前妻摩鐵仙人跳！狂扁無辜男+打斷腿　還勒索他老母

▲桃園市林姓男子與曾姓女子共謀以仙人跳方式詐財，於2022年2月間由曾女邀集吳姓男子到汽車旅館唱歌，林男與盧姓男子對吳痛毆，打斷吳左腳還搶走錢包、手機等財物，林男將吳男棄置路上，警方循線查獲林男等人到案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市林姓男子與曾姓女子共謀以仙人跳方式詐財，於2022年2月間由曾女邀集吳姓男子到汽車旅館唱歌，林男與盧姓男子對吳痛毆，打斷吳左腳還搶走錢包、手機等財物，林男將吳男棄置路上，警方循線查獲林男等人到案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與曾姓女子聯手以仙人跳方式詐財，於2022年2月間由曾女邀集吳姓男子到桃園區某汽車旅館唱歌，吳男欣然赴約，進入房間慘遭林男與盧姓男子持甩棍痛毆，導致吳男多處受傷與左小腿骨折等傷勢，盧還搶走吳錢包、手機共計4萬元財物，林男恫嚇「不知道曾女是我女朋友嗎」，要求吳拿15萬元擺平，還要求吳男媽媽拿錢贖人，但懷疑對方報警，又將吳男押走，半途中將吳男棄置路上逃離，警方循線查獲林男等人到案；桃檢偵結，認為林男等3人涉犯攜帶凶器、結夥3人以上強盜罪嫌起訴，並建請法院依加重強盜罪論處。

檢警調查，28歲林姓男子與24歲曾姓女子曾為夫妻關係，2021年間，曾女在宜蘭曾與他人發生親密關係，2人向對方索取遮羞費涉及恐嚇取財罪嫌，經宜蘭地檢署偵辦，後因罪證不足而不起訴，但林男為此食髓知味。

林男與曾女離婚後，林男與29歲盧姓男子共謀以仙人跳方式詐財，於2022年2月22日晚間由曾女出面鎖定吳姓男子，邀集吳男到桃園區某汽車旅館唱歌為由，吳男不疑有他赴約，才進入房間竟遭林、盧2人持甩棍痛毆，致使吳男頭皮等全身多處受到擦挫傷、左小腿脛骨骨折等傷勢，林、盧見吳無力抵抗，由盧搶走吳錢包、手機、身分證、提款卡與4萬元現金等財物，林則恫嚇吳「不知道曾女是我女朋友嗎」，要求吳拿出15萬擺平。

但吳男身上並無足夠現金，林男等人則將吳拘禁在汽車旅館房間內，逼迫吳打電話給媽媽拿錢贖人，但吳母聲稱，家沒有無現金，曾女隨後到吳男住處搜刮，但未找到財物，但發現警車出現在吳男住處前，懷疑對方報警，曾女趕回汽車旅館；林男等人隨後將吳男強押上車，半途中將吳男棄置桃園區大興西路三段附近機車道上逃離，警方接獲路人報案後，發現吳男全身傷痕累累且奄奄一息，趕緊送醫急救，並根據吳男所述循線查獲林男等人到案。

桃檢複訊時，林男等3人否認涉案，辯稱是吳男性侵曾女，才會將其拘禁等語，但檢方不採信林男等人辯詞，偵結依攜帶凶器、結夥3人以上強盜罪嫌起訴，並建請法院依加重強盜罪論處。

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